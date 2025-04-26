Какое лучшее время для завтрака: диетологи рассказали, как правильно его вычислить

Какое время идеально для завтрака / © unsplash.com

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По информации Strona Zdrowia, для долгой жизни важно не только, но и когда вы завтракаете. Оказывается, не стоит торопиться есть сразу после того, как вы проснулись , и нужно внимательно выбирать то, что попадает на ваши тарелки.

Врач Рупи Ауджла подчеркивает, что ограничение времени приема пищи, то есть соблюдение паузы хотя бы 12 часов между ужином и завтраком , способствует жиросжиганию, улучшает метаболический процесс и помогает поддерживать вес под контролем.

Проснувшись, вместо еды сначала стоит выпить воду , ведь ночью ваши почки работали интенсивно. Можно добавить немного соли в воду и подождать с едой до 9-10 утра.

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Не всегда после пробуждения чувствуется голод, ведь ваше тело уже начало высвобождать глюкозу в кровь, чтобы вы могли проснуться.

Однако есть важный момент: классический завтрак с быстрыми углеводами (крупы, тосты, круасаны) дает быстрый подъем уровня глюкозы, на время активирующий клетки, но впоследствии возникает резкий спад.

"Вы снова чувствуете голод и вам хочется кофе или других стимуляторов, чтобы оставаться энергичными до обеда", - отмечает врач.

Эксперт советует выбирать завтрак, богатый белками и клетчаткой . Такие продукты помогут вам чувствовать сытость и энергию до самого обеда. Как отмечает доктор Ауджла, многие люди не получают достаточно белка в течение дня, а это критически важно для здорового старения.