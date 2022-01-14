Какое масло исследователи считают самым лучшим для приготовления пищи

Новое исследование еще раз доказало, что оливковое масло является источником питательных веществ.

Приготовление пищи с оливковым маслом снижает риск смертельных заболеваний, говорят исследователи.

Если вы любите готовить на оливковом масле или даже сбрызгиваете им листовую зелень для гарнира, то вам повезло. Согласно новому исследованию, опубликованному в Журнале Американского колледжа кардиологов, потребление оливкового масла было связано с низшим риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, нейродегенеративных и респираторных недугов.

ТСН.ua

Как проводили исследования

В эксперименте приняли участие 92 тыс. мужчин и женщин в Соединенных Штатах, которые не имели сердечно-сосудистых заболеваний или рака в течение 28-летнего периода. После учета некоторых смертей, произошедших в этих когортах, исследование пришло к выводу, что нынешние участники с высоким потреблением оливкового масла (не менее половины столовой ложки в день или до 7 граммов) были связаны с низшим риском смертности по всем причинам, по сравнению с теми, кто редко употреблял оливковое масло.

В данном исследовании также сравнивали использование других заменителей жиров, используемых на кухне, таких как маргарин, масло, майонез и другие эквиваленты молочного жира, и сделан вывод, что при замене этих продуктов оливковым маслом риск смертности для участников был ниже.

В частности, более высокое потребление оливкового масла было связано со снижением риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 19%, снижением риска смертности от рака на 17%, снижением риска смертности от нейродегенеративных заболеваний на 29% и снижением риска смертности от респираторных заболеваний. 18%.

Предыдущие исследования показали, что оливковое масло может не только снизить риск инсульта и сердечных заболеваний, но также связано со снижением риска ревматоидного артрита, диабета и даже повышает плотность костей у женщин.

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По сравнению с другими жирными продуктами для приготовления пищи с высоким содержанием насыщенных жиров оливковое масло является здоровым источником ненасыщенных жиров, которые могут помочь снизить уровень холестерина в крови и облегчить воспаление.

Наконец, оливковое масло является основным источником жира в средиземноморской диете, постоянно признаваемым самым здоровым способом питания. Этому рациону следуют жители Средиземноморья, которые часто живут до 100 лет. Исследование, проведенное в Foods, даже смогло доказать, что потребление оливкового масла связано с успешным старением для людей старше 70 лет.

Благодаря многочисленным исследованиям, подтверждающим это утверждение, кажется, что недавно опубликованное исследование потребления оливкового масла является еще одним доказательством того, что этот ингредиент приносит большую пользу организму при регулярном употреблении.

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