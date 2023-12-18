Какое вино полезнее для здоровья – белое или красное: вы будете удивлены

Белое или красное вино — какое полезнее

Разница в полезности вина зависит от того, на чем вы концентрируетесь, какую пользу вы хотите получить.

В целом в красном вине больше витаминов и минералов, оно очень богат антиоксидантами. В то время как белое вино содержит меньше калорий.

Исследования показывают, что люди, предпочитающие красное вино, действительно имели лучший уровень холестерина, такое вино предотвращает осложнение диабета и т.д., а любители белого вина показывали более качественный контроль уровня сахара в крови.

Эксперты пытались понять, какое вино полезнее красное или белое, сравнивая данные из базы данных Министерства сельского хозяйства США. Цифры сравнивали в расчете на бокал вина, примерно 150 мл.

В бокале красного вина было 125 калорий, белого – 121, углеводов было одинаково, кальция – тоже.

Таким образом, нельзя сказать, что в среднем красное вино лучше белого или наоборот. Очень многое зависит от конкретного типа вина. Очевидно, что очень сладкое игристое вино и полностью лишенное сахара по-разному влияет на организм человека.

Можно сказать, что красное вино полезнее, а белое здоровее.

В защиту белого вина

По мнению Дебби Петитпейна, зарегистрированного диетолога и пресс-секретаря Академии питания и диетологии здоровым вином является сухое белое вино или любое вино, содержащее меньше сахара и алкоголя.

Десертные вина содержат много сахара, в остальных есть остаточный сахар или оставшийся после брожения винограда природный сахар. Другим ключевым фактором, которого нужно избегать в вине, является алкоголь, еще один источник концентрированных калорий.

Решающее значение имеет место производства вина — в теплых регионах вегетационный период длится дольше, поэтому виноград становится более спелым, прежде чем его собирают. Это приводит к вину с большим содержанием сахара и алкоголя. Поэтому, по мнению диетолога, нужно выбирать вино, выращенное в более прохладных климатических условиях, поскольку оно содержит меньше сахара и алкоголя.

Ежегодно появляются новые исследования по поводу пользы вина и кому верить – это большой вопрос. Главное чем полезно белое и красное вино – это положительные эмоции, которые мы получаем от его употребления, вкус и аромат, который нельзя заменить.

Сколько вина полезно пить в день

Американские диетологи рекомендуют не больше двух бокалов для мужчин и не более одного в день – для женщин. Для вина это означает стандартный бокал вина на 150 мл с 12% содержанием алкоголя.

Если вы нуждаетесь в большем вине, разведите его газировкой, советует диетолог. «Добавка газированной воды или даже газированной ароматизированной воды, чтобы несколько разбавить ваше вино, фактически может дать вам больший размер порции, не добавляя больше алкоголя или калорий в ваш напиток», — говорит Петитпейн.

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