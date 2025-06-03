Какой чай поможет убрать отеки под глазами: косметологи утверждают, что он работает лучше магазинных средств

Чем полезен одуванчик для лица / © Pixabay

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Конечно, если у вас появились “мешки” под глазами не из-за усталости или бессонницы, следует обратиться к врачу. Возможно, они сигнализируют о более серьезной проблеме.

Но, если вы накануне бодрствовали до поздней ночи, употребляли много жидкости или сильно устали, и утром хотите убрать последствия, не спешите брать патчи. Попробуйте народное средство, которое готовится из распространенного на территории Украины растения.

Речь идет о одуванчике. Чтобы приготовить действенное средство, соберите 10 цветков одуванчика, тщательно промойте их от грязи и насекомых, положите бутоны в чашку и залейте крутым кипятком. Оставьте на 5 минут чтобы жидкость настоялась, а отвар станет теплым. Вмокните в воду ватные диски и приложите их на глаза. Держите 15-20 минут.

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Есть и другие народные средства, которые могут помочь избавиться от отеков под глазами.

К примеру, вы можете взять кубик льда из морозильной камеры, завернуть его в чистую ткань, а затем приложить на 1-2 минуты.

Не менее эффективно работает и охлажденная ложка. Возьмите обычную чайную ложку, уложите ее в холодильник на 10 минут, а затем приложите к глазам. Холод подтянет кожу и расслабит кровеносные сосуды.

Алоэ вера еще один помощник против темных кругов под глазами. В нем содержатся витамин Е и антиоксиданты, поэтому его сок может улучшить циркуляцию под глазами и убрать отеки.

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Любой зеленый или черный чай в пакетиках без ароматизаторов и примесей станет отличным средством. Его нужно заварить, затем положить в морозильную камеру и приложить к глазам на 15 минут, когда он остынет.