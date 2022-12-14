Какой глинтвейн не только согреет, но и снизит уровень холестерина

Что нужно добавить в глинтвейн, чтобы он способствовал снижению холестерина в крови и укрепил сердце, читайте в материале ТСН.ua

Зима – пора праздников и горячих напитков. Британский диетолог Тайлер Вудард считает, что такой популярный напиток как глинтвейн может не только спасти от холода, но и поддержать сердце. Главное, знать, что к нему добавить, правильно его приготовить. По мнению эксперта, правильно приготовленный напиток может снизить холестерин в крови на 12%.

В чем секрет полезных свойств напитка? Противодействуют токсинам, участвующим в образовании тромбов, полифенолов и ресвератролов, которых много в красном вине. Именно подогретое красное вино помогает снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, считает Тайлер Вудард.

Какие ингредиенты делают глинтвейну целебным

Обычно при приготовлении напитка добавляют корицу, мускатный орех, имбирь, молотый острый красный перец. Наибольший антихолестериновый эффект при добавлении в глинтвейн имеет именно корица. Именно эта специя сама по себе способна уменьшать воспаления и отеки. Наряду с другими пряностями, с медом, апельсинами и лимонами, корица улучшает самочувствие и здоровье.

Но нужно помнить, что глинтвейн – это алкоголь, содержащий много природных сахаров, поэтому при чрезмерном потреблении глинтвейна уровень сахара в крови может сильно подскочить. Также может повыситься кровяное давление, поэтому чтобы глинтвейн был полезным, нужно ограничьтесь несколькими бокалами.

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