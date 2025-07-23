Какой хлеб самый лучший для здоровья и не вредит фигуре / © Unsplash

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Об этом рассказала сертифицированная диетолог Лиза Ричардс. Прежде всего она предупредила, если вы пытаетесь питаться правильно или хотите похудеть, не стоит употреблять белый хлеб.

Его изготовляют из очищенной белой муки. Такой хлеб является быстрым углеводом, который поначалу резко повышает уровень сахара в крови, увеличивая тем самым риск развития диабета II типа в будущем. Не получится также и наесться бутербродами из белого хлеба на продолжительное время, потому что этот продукт дает быструю энергию. Поэтому через 1-2 часа вы снова проголодаетесь.

В магазинном белом хлебе также содержится немало добавок, в частности консервантов, продлевающих срок годности продукта. Однако, для здоровья они совсем не полезны, потому что становятся причиной воспаления, плохой работы ЖКТ. Диетолог утверждает, что белый хлеб потерял клетчатку и другие питательные вещества. По сути, он является пустыми калориями, из-за которых наш вес растет.

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Проще всего заменить белый хлеб на цельнозерновой. Его также продают в супермаркете, хотя он стоит дороже. Это логично, ведь чем выше качество сырья, тем выше стоимость. В цельнозерновом хлебе содержится много нерастворимых пищевых волокон, а также клетчатка, способствующая процессу пищеварения, поддерживая микробиот кишечника в здоровом состоянии. Они же предотвращают запоры.

Еще один полезный вид хлеба – ржаной. Его изготовляют из ржаной муки, которая богата клетчаткой и другими важными для нашего организма веществами. Если съесть бутерброд из ржаного хлеба, вы будете дольше оставаться сытыми. Его можно есть за похудение, ведь он имеет невысокую калорийность (один ломтик 65 ккал), а еще в нем содержатся тиамин, селен, калий, марганец.

Но лучшим продуктом для похудения, по мнению диетологии, является хлеб на закваске. Как правило, закваска ферментируется естественным путём на основе муки и воды. Во время этого процесса сложные углеводы расщепляются на более простые, поэтому пищеварение замедляется, а глюкоза высвобождается в кровь более постепенно.

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