Дата публикации
252
3 мин

Какой хлеб самый полезный: почему его рекомендуют ученые

Автор публикации
Анна Носова
Ржаной хлеб сегодня не является просто традиционным продуктом и перешел в категорию «функциональной пищи». Его преимущество над белым хлебом и даже популярными диетическими хлебцами обусловлено спецификой ржаного зерна, которое в процессе переработки сохраняет гораздо больше биологически активных веществ. Это продукт, не просто утоляющий голод, а системно поддерживающий метаболизм.

Польза ржаного хлеба и его предпочтения

В отличие от пшеницы, рожь во время переработки лучше сохраняет свои природные свойства.

  • Рожь содержит природные масла, богатые омега-3 и омега-6 жирными кислотами. Они играют ключевую роль в понижении воспалительных процессов. В отличие от пшеничных изделий, ржаной хлеб не провоцирует резких скачков глюкозы. Исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition, подтверждает, что употребление ржи вызывает значительно меньший выброс инсулина. Это делает его критично важным элементом рациона для профилактики диабета 2-го типа.

  • В ржаном хлебе концентрация пищевых волокон почти в два раза выше, чем в белом. Благодаря высокому содержанию клетчатки рожь обеспечивает стабильную энергию. Шведское исследование показало, что употребление ржаных продуктов на завтрак существенно снижает аппетит в течение всего дня, помогая контролировать вес. Высокая концентрация пищевых волокон не только обеспечивает длительное ощущение сытости, но и стимулирует рост полезной микрофлоры кишечника.

  • Рожь богата растительными лигнанами — соединения обладают антиоксидантными свойствами и помогают укреплять сердечно-сосудистую систему.

  • Цельнозерновая ржаная мука является источником витаминов группы B, магния и цинка, которые важны для стабильной работы нервной системы и крепкого иммунитета.

Как выбрать настоящий ржаной хлеб

Настоящий ржаной хлеб можно узнать по лаконичному составу, который должен ограничиваться мукой, водой, солью и натуральной закваской. Наличие в рецептуре сахара, патоки или искусственных красителей свидетельствует о попытке производителя замаскировать низкое качество сырья.

Такой хлеб обычно значительно тяжелее пшеничного, имеет плотную, упругую мякоть, которая не крошится при нарезании, и выраженный аромат с естественной кислинкой. Прочная и ровная корочка служит защитным барьером, помогающим продукту дольше оставаться свежим и сохранять свои ценные свойства.

Как хранить ржаной хлеб

Для того чтобы ржаной хлеб как можно дольше сохранял свою природную структуру и богатство вкуса, необходимо соблюдать определенные правила его содержания в домашних условиях.

  • Наиболее благоприятную среду для ежедневного потребления обеспечивают мешочки из натуральных тканей, в частности из льна или хлопка, поскольку они позволяют изделию свободно дышать и одновременно предотвращают быструю потерю мягкости.

  • Если же возникает необходимость сохранить буханку на длительный срок, наилучшим решением станет использование морозильной камеры, надежно консервирующей полезные свойства продукта, не разрушая при этом внутреннюю структуру крахмала.

  • В то же время следует избегать хранения хлеба в обычной камере холодильника, ведь температурный режим в пределах от двух до пяти градусов тепла провоцирует максимально интенсивную кристаллизацию крахмала. Это неизбежно приводит к тому, что хлеб очень быстро становится черствым, теряет свою упругость и характерные вкусовые качества.

