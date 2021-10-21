Какой кашель указывает на коронавирус и как его отличить от простуды: объяснение

Какой кашель указывает на коронавирус и как его отличить от простуды: объяснение

Самостоятельно отличить коронавирус от простуды очень сложно, поэтому в случае появления каких-либо симптомов стоит сделать ПЦР-тест.

Больные COVID-19 часто страдают от "ковидного" кашля, который очень похож на тот, который бывает в случае простуды. Впрочем, важно различать разновидности кашля, чтобы вовремя предотвратить осложнения.

Об этом пишет The Mirror.

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Коронавирус очень похож на простуду. А такие симптомы, как насморк, кашель и жар, могут сбить с толку больных, ведь определить разницу бывает сложно. Итак, если вы страдаете от простуды и беспокоитесь, что у вас может быть COVID-19, предлагаем перечень особенностей кашля при коронавируса.

На "ковидний" кашель жалуется по меньшей мере 68% инфицированных. Согласно совместному отчету ВОЗ и Китая за февраль 2020 года, сухой кашель является вторым по распространенности симптомом коронавируса.

Сухой кашель означает, что вы кашляете без мокроты, и у больных коронавирусом этот кашель часто очень глубокий и "идет" из нижней части легких, по мнению медицинских экспертов.

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Однако, сухой кашель не обязательно означает, что у вас COVID-19, поскольку он также может быть вызван аллергией, влиянием сухого воздуха, курением и другими заболеваниями, такими как астма. Специалисты говорят, что самостоятельно отличить болезнь очень сложно, поэтому необходимо при появлении любого симптома сделать тест. Ведь больной человек может заражать других, в которых течение болезни может быть тяжелым, а иногда и фатальным.

Если у вас постоянный кашель, жар или изменения обоняния/вкуса, лучше сделать ПЦР-тест и оставаться дома до полного исчезновения симптомов, даже если первые несколько тестов дали отрицательный результат.

Всем, кто страдает респираторными симптомами, также рекомендуется обратиться за медицинской помощью, если их здоровье ухудшается и появляются такие симптомы, как одышка, посинение губ, боль в груди или кашель с кровью.

Если несколько тестов на коронавирус дали отрицательные результаты, можно с уверенностью предположить, что вы страдаете от простой простуды.

Лучший способ выздороветь от любой обычной простуды, независимо от того, насколько она тяжелая, — это пить много жидкости, например горячую воду с медом и лимоном в случае ангины, и максимально отдыхать.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Как сообщалось, врач рассказала, что даже в молодом возрасте и при отсутствии сопутствующих заболеваний последствия в случае заражения COVID-19 могут быть фатальными. Например, бывают случаи рецидивирующего тромбоза сосудов. Пациентам в результате приходилось ампутировать конечности. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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