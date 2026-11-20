Фильтр-кофе

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Кофе для многих людей стал неотъемлемой частью утреннего ритуала. Кто-то предпочитает крепкое эспрессо, другие выбирают американо, капучино или обычный растворимый кофе. Однако разные способы приготовления напитка влияют не только на его вкус и аромат, но и на состав попадающих в организм веществ.

Кофе содержит природные антиоксиданты, в частности полифенолы, помогающие защищать клетки от окислительного стресса. Некоторые способы приготовления могут увеличивать содержание соединений, способных влиять на уровень холестерина.

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Американское издание Health вместе со специалистами по питанию проанализировало восемь популярных видов кофе и определило, какие из них могут быть лучшим выбором для ежедневного потребления.

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Какой кофе самый полезный для здоровья

1. Черный фильтр-кофе

Первое место в подборке занял обычный черный кофе, приготовленный методом фильтрации. Для этого горячую воду пропускают через молотые кофейные зерна, используя бумажный фильтр.

Главное преимущество такого способа — уменьшение количества кафестола и кахвеола. Это природные вещества, содержащиеся в кофейных зернах и относящиеся к группе дитерпенов. При регулярном чрезмерном потреблении они могут повышать уровень холестерина в крови.

Бумажный фильтр задерживает значительную часть этих соединений, одновременно позволяя получить напиток с характерным вкусом кофе и полифенолами.

Эта особенность подтверждается исследованием, опубликованным в Национальной медицинской библиотеке США. В нем ученые установили, что нефильтрованный вареный кофе повышал уровень холестерина по сравнению с кофе, пропущенным через бумажный фильтр.

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Поэтому людям, регулярно пьющим кофе и следящим за уровнем холестерина, следует обратить внимание именно на этот способ приготовления.

2. Американо

Американо готовят на основе эспрессо, добавляя в него горячую воду. Благодаря этому напиток имеет больший объем и более мягкий вкус, но сохраняет основные свойства кофе.

По словам диетологии Джули Стефански, которую цитирует издание Health, в одинаковом объеме эспрессо и американо могут содержать больше полифенолов, чем фильтрованный кофе. Однако обычно фильтр-кофе пьют большими порциями, поэтому общее количество полученных антиоксидантов может быть выше.

Американо без сахара и сладких сиропов станет хорошим выбором для тех, кто предпочитает менее концентрированный кофе и хочет избежать лишних калорий.

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3. Эспрессо

Эспрессо — концентрированный кофе, получаемый путем пропускания горячей воды под давлением через мелко молотые зерна. Несмотря на небольшое количество, одна порция содержит заметное количество кофеина и других природных соединений кофе.

Преимущество эспрессо состоит в том, что его обычно подают небольшими порциями. Это позволяет контролировать количество выпитого напитка.

Однако людям, чувствительным к кофеину, нужно соблюдать осторожность. Несколько порций эспрессо подряд могут вызвать нервозность, учащенное сердцебиение и нарушение сна.

Также следует учитывать, что эспрессо не проходит бумажную фильтрацию, поэтому по содержанию веществ, воздействующих на холестерин, отличается от фильтр-кофе.

4. Кофе с растительным молоком

Кофе с растительным молоком также вошел в список напитков, которые могут быть частью сбалансированного питания.

Чаще используют овсяное, соевое, миндальное или рисовое молоко. Однако их ценность существенно отличается.

К примеру, соевые напитки обычно содержат больше белка, чем миндальные или рисовые. Некоторые виды растительного молока дополнительно обогащают кальцием и витамином D.

В то же время при покупке следует обращать внимание на состав продукта. Растительное молоко с добавленным сахаром может заметно увеличивать калорийность готового напитка. Для ежедневного потребления лучше выбирать несладкие варианты.

5. Колд-брю

Колд-брю — кофе, который готовят без использования горячей воды. Молотые зерна настаивают в холодной воде или воде комнатной температуры в течение нескольких часов. В результате получают напиток с более мягким вкусом и менее выраженной горечью.

Колд-брю нередко рекомендуют людям, которым обычный кофе кажется слишком кислым. Тем не менее, ощущение кислотности зависит от сорта зерен, степени обжаривания и способа приготовления. По содержанию основных питательных веществ несладкий колд-брю в целом похож на обычный кофе.

В то же время концентрированный колд-брю может содержать много кофеина, поэтому важно учитывать размер порции и степень разбавления.

6. Нитро-кофе

Нитро-кофе, или nitro cold brew, — разновидность холодного кофе, насыщенного азотом. Благодаря этому напиток приобретает нежную пенную текстуру, напоминающую сливочную. При этом для создания такого эффекта не обязательно добавлять молоко или сливки. Нитро-кофе может иметь естественный сладковатый привкус, хотя сахар к нему не добавляют.

Однако готовые напитки, продаваемые в банках, иногда содержат подсластители, ароматизаторы и другие добавки. Поэтому перед покупкой следует проверять этикетку. Лучший вариант — нитро-кофе без добавленного сахара.

7. Грибной кофе

Грибной кофе — относительно новый напиток, который готовят из кофейных зерен и высушенных грибов или грибных экстрактов.

В зависимости от рецептуры в состав могут входить разные виды грибов, содержащих биологически активные вещества. Поскольку часть кофе заменяют грибными компонентами, такой напиток иногда содержит меньше кофеина.

Однако это не означает, что грибной кофе автоматически полезнее обычного. Ее ценность зависит от конкретных ингредиентов, их количества и способа обработки.

Кроме того, убедительных клинических доказательств того, что грибной кофе имеет особые преимущества для здоровья по сравнению с обычным, пока недостаточно.

8. Растворимый кофе

Растворимый кофе занял восьмое место в подборке, однако это не означает, что он вреден.

Ее изготовляют из обычного заваренного кофе, из которого удаляют воду. В результате получают порошок или быстро растворяющиеся гранулы. Растворимый кофе также содержит кофеин и антиоксидантные соединения. Их количество зависит от сырья и технологии производства.

Важно различать обычный растворимый кофе и готовые смеси «3 в 1». Если первая обычно состоит из кофейного экстракта, то вторая может содержать значительное количество сахара, растительных жиров и ароматизаторов.

Поэтому для ежедневного потребления лучше выбирать растворимый кофе без дополнительных ингредиентов.

Какой кофе может повышать холестерин

Особого внимания заслуживают способы приготовления кофе без бумажного фильтра.

К ним относятся кофе во френч-прессе, кофе по-турецки и некоторые другие разновидности нефильтрованного кофе. Во время такого приготовления в напиток попадает больше кафестола и кахвеола.

Научные исследования показывают, что эти вещества способны повышать концентрацию холестерина, особенно при регулярном потреблении больших порций нефильтрованного кофе.

В то же время, это не означает, что от любимого способа приготовления нужно полностью отказываться. Значения имеют количество напитка, частота употребления и индивидуальные показатели здоровья.

Сколько кофе можно пить каждый день

Даже полезный по составу напиток может повлечь за собой нежелательные последствия, если потреблять слишком много кофеина.

По рекомендациям Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), для большинства здоровых взрослых потребление до 400 мг кофеина в сутки обычно не связано с негативными последствиями.

Однако, точное количество кофеина в чашке зависит от сорта кофе, способа приготовления и объема порции.

Чрезмерное потребление может вызвать учащенное сердцебиение; тревожность и раздражительность; проблемы с засыпанием; головные боли; дискомфорт в желудке.

Во время беременности, при наличии определенных заболеваний или приема отдельных лекарств допустимое количество кофеина может быть меньше.

Какой кофе лучше выбирать на каждый день

Если главная цель — получить от кофе максимум пользы без лишнего сахара и насыщенных жиров, одним из самых удачных вариантов является черный кофе, приготовленный через бумажный фильтр. Она содержит природные антиоксиданты, а фильтрация уменьшает количество веществ, способных повышать холестерин.

В то же время американо, эспрессо и обычный растворимый кофе без сахара также могут быть частью сбалансированного питания.

Самое важное — обращать внимание не только на способ приготовления, но и на состав напитка, количество добавленного сахара и общее потребление кофеина в течение дня.

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