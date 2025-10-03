Какой лук самый полезный для здоровья / © unsplash.com

Реклама

Как отмечает Андрей Маковецкий, все виды лука — от нежных зеленых перьев до насыщенных фиолетовых — богаты флавоноидами (кверцетином), серосодержащими соединениями и пребиотиками, поддерживающими иммунитет, сердечно-сосудистую систему и микробиом кишечника. Комбинируя разные сорта, можно создать настоящий суперфуд.

Виды лука и их особенности

Желтый лук известен насыщенным остроконечным вкусом и рекордным содержанием кверцетина — мощного антиоксиданта. Идеальна для тушеных блюд, мясных рагу и соусов, где требуется глубокий аромат.

Белый лук отличается деликатной сладковатостью. Хотя в ней меньше антиоксидантов, зато больше фитонцидов, которые, естественно, борются с бактериями. Ее вкус делает ее отличным выбором для свежих салатов, соусов сальса и мексиканских блюд.

Реклама

Фиолетовый (красный) лук имеет сладковатый вкус с легкой пикантностью. Содержащиеся в ней антоцианы поддерживают здоровье сосудов и замедляют старение кожи. Лучше всего подходит сырой для салатов, карпачо, маринадов или гуакамоле, добавляя яркий цвет и аромат.

Зеленый лук (перья) дарит нежный травянистый вкус и настоящий витаминный заряд: витамин С, фолиевая кислота, калий. Она отлично дополняет свежие салаты, омлеты и гарниры.

Лук-порей известен мягким, почти безострым вкусом. Богата инулином, калием, марганцем и витамином К, она идеальна для крем-супов, овощных рагу и легких салатов — польза без резкого запаха.

Полезные свойства лука

Антиоксидантная защита: кверцетин и антоцианы борются со свободными радикалами и замедляют старение клеток.

Сердечно-сосудистая поддержка: регулярное употребление помогает снизить “плохой” холестерин (LDL) и стабилизировать давление.

Противовоспалительное и антибактериальное действие: фитонциды угнетают рост бактерий и грибков.

Улучшение работы кишечника: инулин и фруктоолигосахариды питают полезные бактерии, поддерживая микробиом.

Кому лук особенно полезен

Людям с повышенным давлением нормализует сосудистый тонус.

Тем, кто стремится укрепить иммунитет и снизить риск простуд.

При дефиците клетчатки — естественный источник пребиотиков.

Для поддержания здорового микробиома и пищеварения.

Кому следует ограничить или избегать

Людям с язвенной болезнью или гастритом в фазе обострения — свежий лук может раздражать слизистую.

Тем, у кого синдром раздраженного кишечника — возможно вздутие.

При рефлюксной болезни (ГЭРБ) может усиливать изжогу.

Аллергикам — в случае индивидуальной непереносимости.

Как получить максимальную пользу

Нарезайте лук за 10 минут до термической обработки — это активирует серосодержащие соединения. Часть лука потребляйте сырым, чтобы сохранить витамин С и фитонциды.

Реклама

Сочетайте с чесноком — вместе они усиливают антибактериальные и кардиозащитные свойства. Для уменьшения запаха: удалите сердцевину или нарезайте мокрым ножом. Лук-порей тоже отличная альтернатива.