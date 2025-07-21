Что лучше пить перед завтраком / © Pixabay

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Многие из нас привыкли начинать утро с кофе или апельсинового сока, но эксперты подчеркивают, что следует внимательнее относиться к тому, что вы пьете натощак.

По словам диетолога и основателя бренда для поддержки кишечника Biomel Стивена Хегарти, эти классические для завтрака напитки могут принести только вред здоровью, если выпить их сразу после пробуждения.

Почему апельсиновый сок не так полезен

Хотя в апельсиновом соке содержится витамин С, а еще минералы и антиоксиданты, в нем также большое количество сахара. Иногда, говорит специалист, в одном стакане напитка сахара больше, чем в сладких газированных напитках.

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Если употреблять избыточное количество сахара натощак, это будет отрицательно влиять на микробиом кишечника. Эти бактерии нужны нам, чтобы эффективно переваривать пищу, усваивать питательные вещества, оказывать положительное воздействие на иммунную систему. Когда микробиом нарушается, это ухудшает не только кишечник, но и здоровье в целом.

Почему кофе натощак вредит

Кофе является не менее проблемным напитком. Хотя она и богата антиоксидантами, помогает стимулировать энергию, она также активизирует процесс выработки желудочной кислоты. А это влечет за собой раздражение кишечника, изжогу, вздутие. Как отмечает Хегарти, кофе перед завтраком может вызвать воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте, дискомфорт в сердце, чрезмерную тревожность.

Чем заменить эти напитки по утрам

Специалист рекомендует обратить внимание на стакан теплой воды с лимоном. Она помогает активизировать процесс пищеварения, способствует гидратации и готовит желудок к приему пищи.

Не менее полезным вариантом может стать полосе из растительного молока, семян, зелени, овощей. В таком напитке много клетчатки, витаминов, минералов, которые к тому же легко усваиваются.

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