Какой напиток омолаживает и делает кожу плотной и увлажненной: вы будете удивлены

Ученые открывают множество способов, как замедлить процесс старения, в том числе естественными способами. Многое зависит от ежедневных привычек, прежде всего от того, что мы постоянно едим. Продукты, которые мы влияем и на состояние кожи, замедляя или наоборот, ускоряя признаки старения.

Как считают специалисты, генетика играет меньшую роль в старении кожи, чем разнообразные факторы окружающей среды, как, например, солнце и образ жизни в целом.

Дерматологи настоятельно рекомендуют защищать кожу от солнца, это основная антивозрастная стратегия, которую нужно придерживаться с раннего возраста. Кроме этого нужно придерживаться полезного для кожи рациона.

Какой напиток нужно употреблять для омоложения кожи

Известный американский врач, автор многих книг Майкл Грегер на основании проведенных исследований, утверждает, что употребление натурального какао-порошка улучшает текстуру и эластичность кожи.

По словам Грегера, если ежедневно пить напиток из порошка какао, уже через 12 недель кожа станет более плотной и увлажненной. Еще через 3 месяца уменьшатся морщины и вернется эластичность эпидермиса.

Но чтобы получить такой результат, нужно потреблять только натуральное какао. Если какао обработано или с добавками, пользы оно не принесет.

Также для сохранения молодости Грегер посоветовал каждый день есть шпинат. По его словам, растение способствует увеличению выработки коллагена, необходимого для обновления клеток кожи, волос, ногтей и суставов.

Читайте также: