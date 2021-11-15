Какой напиток провоцирует боль в печени: исследователи обнаружили те, что хуже алкоголя

Какой напиток провоцирует боль в печени: исследователи обнаружили те, что хуже алкоголя

Поскольку печень отфильтровывает токсины, важно поддерживать ее здоровье.

Часто, когда речь идет о поражении печени, первым виновником считают алкоголь. Однако новое исследование показало, что совсем другая категория напитков вредит печени. В отличие от алкоголя, для этого типа напитков нет жестких возрастных ограничений.

Итак, какой напиток разрушает вашу печень?

Исследователи медицины и здравоохранения Медицинской школы Бостонского университета (при поддержке Гарвардской медицинской школы) опубликовали интересную работу в издании Клиническая гастроэнтерология и гепатология.

Участники эксперимента сообщили о частоте, с которой они употребляют сладкие напитки или газированные напитки, и исследователи сверили эти самоотчеты с частотой неалкогольной жировой болезни печени — «состояния, при котором избыток жира накапливается в вашей печени», в Национальный институт здоровья (NIH). Клиника Майо предполагает, что неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖХП) поражает каждого четвертого американца.

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Неалкогольная жировая болезнь — стеатоз печени (обнаруженный во время визуализационного или гистологического исследования) без имеющихся причин вторичного стеатоза, таких как злоупотребление алкоголем, длительное употребление стеатогенных лекарственных средств или врожденных моногенных заболеваний.

NIH утверждает, что неалкогольная жировая болезнь печени не может привести к серьезным осложнениям для здоровья, но может вызвать увеличение печени и, следовательно, боли.

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Воздействие сладких напитков на печень

Согласно исследованию сердца, безалкогольной жировой болезни печени можно избежать, исключив сладкие напитки. Это потому, что любители сладких напитков (сообщивших, что употребляли их от 1 раза в день до 1 раза в неделю) в два с половиной раза больше рискуют получить безалкогольное жировое заболевание печени по сравнению с теми, кто не употребляет сладкие напитки.

Исследователи сообщают, что у «случайных» потребителей сладких напитков (т.е. от 1 раза в месяц до 1 раза в неделю) наблюдалось «более неблагоприятное увеличение жира в печени по сравнению с неупотребляемыми». Поэтому, если вы любите газированную сладкую водичку, не удивляйтесь, что у вас время от времени болит печень.

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