Какой популярный фрукт эффективно снижает кровяное давление

Как сообщает издание Eat this, not that и ссылкой на экспертов, фруктом, способствующим снижению давления, является банан.

Банан полезен для кровяного давления по следующим причинам.

Во-первых, банан богат таким микроэлементом как калий. Нормальный уровень калия отлично влияет на здоровье сердца и артериальное давление. Норма калия помогает снизить риск инсультов и сердечных заболеваний. В небольшом банане содержится около 422 мг калия, а это примерно 9% от рекомендованной нормы потребления, — отмечают эксперты.

Во-вторых, бананы помогают поддерживать правильный объем крови и жидкости, а значит нормальное артериальное давление. Эти желтые фрукты отлично подходят для балансировки жидкости и электролитов в нашем теле. Бананы содержат почти 10% суточной потребности в калии и магнии, которые являются важными минералами, образующими электролиты. Потребление достаточного количества электролитов влияет на правильный объем воды и энергии. Калий обладает превосходным свойством – он снижает влияние натрия, с которым именно и связывают повышение давления. Слишком мало калия и слишком много натрия может повысить артериальное давление.

Ну, а главный плюс бананов – их доступность и дешевизна. Это делает их приемлимым средством для снижения артериального давления. Кроме того, есть много рецептов, чтобы насладиться этим фруктом.

