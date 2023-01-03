Какой продукт нужно есть каждый день, чтобы снизить холестерин: вы будете удивлены

Какой продукт рекомендует врач потреблять каждый день, чтобы снизить холестерин, читайте в материале ТСН.ua

Известно, что питание играет большую роль в регулировании уровня холестерина – одни продукты снижают показатели холестерина, другие – наоборот, его повышают.

Результаты многочисленных исследований показывают, что у людей, которые регулярно едят темный шоколад, показатели общего холестерина и «плохого» холестерина ниже, чем у тех, которые не едят. К примеру, в статье Европейского журнала клинического питания, приводятся данные снижения холестерина в результате употребления темного шоколада.

Для снижения уровня холестерина в крови доктор Дебора Ли из Dr Fox Online Pharmacy посоветовала регулярно есть темный шоколад. Дело в том, что в таком шоколаде много сухих веществ какао, обладающих значительными антиоксидантными свойствами. Кроме того, какао содержит большое количество полезных для организма флавоноидов.

В дополнение к значительным антиоксидантным свойствам, темный шоколад положительно влияет на артериальное давление и функции эндотелия (клеточной стенки). Вследствие этого темный шоколад уменьшает риск развития болезней сердца.

Но оптимальное количество темного шоколада в день, которое рекомендует врач – это всего лишь 1-2 квадратика шоколада.

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