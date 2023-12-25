Какой продукт нужно ежедневно употреблять в пищу, чтобы дожить до 101 лет: секретом поделилась долгожительница

Глэдис Моррис, или Флори, как любят называть ее друзья, отпраздновала свой 101-й день рождения.

Смолоду она была очень привлекательна и даже избиралась королевой красоты на местных конкурсах.

Родилась Флори в Аксбридже в ноябре 1922 года, выросла на ферме. Во время Второй мировой войны работала в учреждении атомного оружия, где и встретила своего будущего мужа Абеля. Они познакомились на свидании вслепую, которое устроил ее дядя, и женились незадолго до начала войны.

Супруги путешествовали по миру, побывали во многих странах.

Секреты долголетия от Глэдис Моррис

Глэдис Моррис всегда вела активный образ жизни, сменила несколько профессий — занималась изданием книг, руководила пабом.

Конечно, ее часто спрашивают о секретах долголетия. Флори объясняет свою продолжительную жизнь регулярными физическими упражнениями, ежедневным садоводством и ездой на велосипеде. И еще одним продуктом, который она постоянно употребляет.

Для долгой, здоровой жизни нужно каждый день употреблять чернослив, считает долгожительница. И не зря. Рассказываем, чем полезен чернослив.

Польза чернослива

Известно, что в черносливе содержится много кверцетина, витамина К1, В6 и бора.

Кверцетин оказывает антиканцерогенное, противовоспалительное и противовирусное действие. Снижает давление и улучшает память.

Среди фруктов чернослив – один из лучших источников витамина К1, который обеспечивает нормальное свертываемость крови, участвует в образовании костной ткани.

Из-за того, что он богат витамином В6, чернослив облегчает симптомы ПМС.

Бор играет ключевую роль в поддержании баланса кальция и магния.

Также чернослив снижает "менее хороший" эстроген, связанный с раком груди и эндометрия.

Чернослив – богатейший источник клетчатки, которая способствует работе кишечника, вызывает чувство сытости, как следствие – помогает в поддержании здорового веса.

Читайте также: