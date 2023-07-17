Какой симптом, усиливающийся вечером, свидетельствует об ожирении печени

Основными симптомами неалкогольной жировой болезни печени (НАЖХП) являются дискомфорт, болезненность в животе и чувство распирания в правом верхнем углу живота. Но кроме них еще один неочевидный симптом.

Специалистами был назван признак ожирения печени — это зуд на руках и ногах, ухудшающийся вечером. Зуд, связанный с НАЖХП, обычно усиливается поздно вечером и ночью. Некоторые люди чешутся в одной области тела, например, на конечностях или подошвах ног и ладонях, отмечают медики издания Express.

Причиной зуда, связанного с заболеванием печени, обычно не является сыпь или поражение кожи, а скорее ощущение, которое может быть постоянным. Из-за чрезмерного расчесывания у человека может появиться раздражение, покраснение и инфекция.

Зуд при заболеваниях печени часто может быть изнурительным симптомом, что вызывает значительное ухудшение качества жизни. Не у всех пациентов с заболеваниями печени возникает зуд и его распространенность зависит от основной причины заболевания печени.

Ученым еще предстоит определить причину зуда при данном типе ожирения, но некоторые механизмы могут объяснить эту связь. Одной из возможных причин является накопление солей желчных кислот.

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