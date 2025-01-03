Какой способ приготовления кофе наиболее вреден: он очень быстро "сажает" сердце

Кофе — это уже не просто напиток, а каждое утро ритуал многих украинцев. Он заряжает энергией и одновременно расслабляет.

Как показали научные наблюдения, самым полезным напитком является фильтр-кофе. Он готовится методом одноразового прохождения воды через фильтр с молотым кофе внутри. Жидкость проникает через порошок, вымывая при этом все вредные вещества. Кофейную гущу после приготовления выбрасывают. В большинстве кафе подают именно фильтр-кофе.

Почему такой напиток полезен нашему организму? По мнению ученых, в фильтре-кофе сохраняется максимальная польза кофейных зерен, а вот вредный осадок остается на минимальном уровне.

Также в кофе фильтрованном содержится большое количество антиоксидантов, которые в свою очередь снижают риск развития сердечных заболеваний.

А вот самым вредным способом приготовления кофе есть нефильтрованный напиток. Речь идет о том кофе, который пьют вместе с гущей. То есть такой напиток заваривают прямо в кружке, турке или с помощью французского пресса.

Главная опасность нефильтрованного кофе в том, что в нем содержится в 30 раз больше холестерина, чем в фильтрованном. А это создает сильную нагрузку на ваше сердце. Если пить нефильтрованный кофе постоянно, то напиток будет "сажать" один из самых главных органов в вашем организме, приводя к неотвратимым проблемам.

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