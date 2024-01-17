Какой тип продуктов не употребляют долгожители: диетологи рекомендовали прекратить их есть

Что не едят долгожители, диетологи назвали, какой тип продуктов нужно исключить из рациона

Научные исследования свидетельствуют, что это совершенно самая плохая пища для вашего здоровья.

Те, кто интересуется долголетием, наверное, знают, что регулярное употребление определенной полезной пищи увеличивает продолжительность жизни. Так средиземноморскую диету, как самую полезную для здоровья и долголетия, одобрили врачи и диетологи.

Но справедливо и обратное: научно доказано, что некоторые пищевые продукты сокращают продолжительность жизни, буквально забирают годы жизни.



Есть определенный тип пищи, как считают сертифицированы диетологи, которую те, кто хочет жить долгой и здоровой жизнью, долженсвести к минимуму, если не полностью отказаться от нее.

Какие продукты следует избегать, если вы хотите дожить до 100 лет

Если вы хотите прожить долгую здоровую жизнь следует уменьшить потребление ультраобработанных продуктов, отмечает сертифицированный диетолог и эксперт по долголетию Дженнифер Шайнман,

Необходимо ограничить потребление любых прошедших ультраобработку продуктов, особенно продуктов из высокоочищенных зерен и с добавлением подсластителей. "Эти продукты имеют очень низкую питательную ценность и очень вкусны, поэтому их трудно есть в умеренных количествах".

Эксперт говорит, прежде всего, о таких продуктах, как сладости и конфеты, чипсы, а также подслащенные сахаром напитки, такие как газировка. "Это не значит, что вы никогда не можете есть эти продукты, но они действительно не могут быть основой того, что вы едите, если хотите жить долгой здоровой жизнью", — объясняет она.

Другая эксперт, диетолог Керри Хокинс отмечает, что «ультраобработанные продукты часто содержат длинные списки добавок., искусственные ароматизаторы, красители, подсластители и консерванты". Данные исследований свидетельствуют о том, что потребление четырех порций ультраобработанных продуктов в день связано с повышением риска смертности от всех причин на 62% по сравнению с меньшим потреблением, чем две порции в день.

По мнению диетолога Элла Давар, ультрапереработанные продукты способствуют воспалению, повышению уровня сахара в крови и могут привести к увеличению веса», а также к таким проблемам со здоровьем, как сердечно-сосудистые проблемы и повышенный окислительный стресс, которые препятствуют способности организма стареть здоровым образом.

Как уменьшение вредной пищи может повлиять на здоровье и самочувствие

Сведение к минимуму потребления ультраобработанных продуктов связано с продлением жизни, но изменения от диеты начинаются еще до старости.

В краткосрочной перспективе исключение из рациона продуктов, прошедших ультраобработку, может привести к повышению уровня энергии, улучшению пищеварения, например уменьшению вздутия живота и похудению. В долгосрочной перспективе сведение к минимуму ультраобработанных продуктов может снизить воспаление, риск хронических заболеваний, что повлияет и на продолжительность жизни.

Как ограничить потребление вредных продуктов

Не нужно концентрироваться только на ограничении вредной пищи, отмечает диетология Хокинс, нужно вытеснить ее вкусными, питательными и полезными продуктами — фруктами, овощами, орехами, цельными зернами, рыбой, нежирным мясом и птицей. «Когда вы делаете это, вы наполняете тарелку веществами, которые приятны и полезны для здоровья, и остается меньше места для ультраобработанных продуктов», – говорит она.

Ключевым моментом является создание распорядка, который поможет придерживаться здорового питания — например, наполните свою кухню здоровыми закусками, которые не нуждаются в приготовлении, чтобы их было легко взять, как пакетик чипсов. Это может быть хумус и овощи, миндальное масло и фрукты, орехи – любые здоровые закуски, которые не нуждаются в приготовлении.

Выберите и научитесь готовить несколько здоровых блюд, вкус которых вам нравится и которые можно приготовить очень быстро. Таким образом, у вас не возникнет соблазна употреблять ультраобработанные продукты, например, перед телевизором, или когда вы очень заняты, – советует диетолог.

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