Тонометр: какой лучше выбрать

Реклама

Контроль артериального давления в домашних условиях уже давно стал базовой привычкой для миллионов людей, заботящихся о своем сердце и сосудах. Однако в кабинете врача мы почти всегда видим классическую манжету с грушей и фонендоскопом, тогда как дома большинство предпочитает удобные автоматические приборы. Поэтому возникает логичный вопрос, какому аппарату стоит доверять больше и действительно ли электроника уступает по точности старой хорошей механике? Эксперты дают обоснованный ответ.

Механический тонометр: почему врачи считают его золотым стандартом

Механические аппараты (сфигмоманометры) работают по методу Короткова. Медицинский работник вручную накачивает воздух, а затем медленно испускает его, внимательно выслушивая через стетоскоп специфические звуковые тона сердцебиения. В руках опытного специалиста такое устройство демонстрирует максимальную точность и до сих пор считается эталоном в клинической практике.

Главные преимущества механики таковы:

Реклама

Он четко фиксирует давление даже у пациентов с тяжелыми формами аритмии, выраженным атеросклерозом или очень слабым нитевидным пульсом, где цифровые датчики часто выдают сбой.

Механический манометр практически не сбивается из-за случайных легких движений пальцев или глубокого дыхания пациента во время процедуры.

Аппарат полностью независим от батареек, аккумуляторов или подключения к сети.

Однако есть большая загвоздка, точность механического тонометра держится исключительно на квалификации проводящего измерения человека. Если вы пытаетесь определить давление самому себе, то самостоятельное интенсивное сжатие груши уже способно дополнительно поднять ваши показатели. Кроме того, пожилым людям из-за естественных проблем со слухом или зрением чрезвычайно трудно точно уловить первые и последние звуковые тона на слух и одновременно уследить за стрелкой манометра. Также внутренняя гибкая мембрана механики со временем теряет эластичность, поэтому прибор требует регулярной регулярной калибровки в сервисном центре.

Электронные автоматы: технологический комфорт без ошибок

Современные автоматические тонометры используют совсем другой принцип — осциллометрический метод. Электронный датчик самостоятельно фиксирует колебания воздуха в манжете, создаваемых движением крови по артерии, а встроенный компьютерный алгоритм мгновенно перечисляет эти колебания в привычные для нас цифры на экране.

Преимущества электронных систем:

Вам не нужно ничего выслушивать или угадывать — прибор все сделает самостоятельно по нажатию одной кнопки.

Современные устройства не просто измеряют давление, но параллельно считают пульс, сигнализируют о наличии аритмии и сохраняют историю предварительных измерений для сравнения динамики.

Это идеальный вариант для самостоятельного использования дома, в пути или при внезапном ухудшении самочувствия, когда человеку трудно сосредоточиться.

Главным минусом автоматов является высокая чувствительность к правилам эксплуатации. Если во время работы прибора шевелиться, разговаривать, сидеть в неправильной позе или держать руку на уровне сердца, датчик покажет искаженные или завышенные данные. Также обычные бытовые цифровые модели могут давать значительную погрешность при специфическом телосложении или глубоком расположении плечевой артерии.

Реклама

Что выбрать: сравнение ключевых характеристик

Чтобы окончательно разобраться, какой тонометр стоит приобрести, кардиологи советуют отталкиваться от того, кто именно и в каких условиях будет пользоваться прибором. Весь выбор можно свести к нескольким понятным жизненным сценариям.

Механический аппарат подойдет вам только в том случае, если вы приобретаете его для профессионального медика или если в вашей семье есть человек с идеальным слухом и большим опытом измерения давления. Также такое устройство незаменимо для пациентов с тяжелыми формами аритмии, поскольку обычная электроника на фоне сбоев сердечного ритма часто выдает ошибку. Однако покупать механику для самостоятельного использования пожилому человеку или человеку без опыта не стоит, ведь процесс выслушивания тонов и одновременной накачки груши своими силами часто приводит к искривлению результатов из-за лишних физических усилий и волнений.

Автоматический электронный тонометр является лучшим решением для подавляющего большинства людей, желающих контролировать свое давление дома без посторонней помощи. Он идеально подходит для пожилых, пациентов с ослабленным зрением или слухом, а также для тех, кто часто находится в пути. Автомат не требует профессиональных навыков, ведь прибор все сделает самостоятельно после нажатия одной кнопки и выведет четкие цифры на экран. Кроме того, электронное устройство станет отличным выбором для тех, кому важно вести дневник здоровья, поскольку современные модели автоматически сохраняют историю предварительных измерений, фиксируют частоту пульса и заранее предупреждают о проявлении аритмии.

Кому и какой прибор подойдет лучше: вердикт экспертов

Кардиологи подчеркивают, что понятие более «точный тонометр» относительно. Механический аппарат будет безупречно точен только в руках профессионального медицинского работника или человека с большим опытом измерений.

Реклама

Для обычного домашнего использования и самостоятельного контроля здоровья Американская кардиологическая ассоциация и врачи рекомендуют автоматический тонометр с манжетой на плечо. При выборе обязательно обращайте внимание на наличие клинической валидации — официального подтверждения точности по международным медицинским протоколам. Для пожилых людей, пациентов с ослабленным зрением или часто переживающих панические атаки, автомат является лучшим помощником, который поможет быстро и без лишних усилий получить правильные ориентиры для контроля состояния своего организма.

Новости партнеров