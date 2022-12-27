Какой вид чая уменьшает морщины, а какой снижает давление - как известный напиток замедляет старение

О полезных свойствах чая, видах чая и их способности замедлять старение — в материале ТСН.ua

Полезные свойства чая трудно переоценить. Чай оказывает положительное воздействие при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, расширяет сосуды, уменьшает спазмы, способствуя нормальному кровообращению, нормализует давление крови. При гипертонии, содержащиеся в напитке дубильные вещества, снижают давление, устраняют головную боль и шум в ушах. Дубильные вещества чая — катехины связывают в кишечнике нежелательные для организма продукты обмена веществ, что вместе с действием пектинов способствует поддержанию тургора в тканях, что, безусловно, предотвращает преждевременное старение. Известно, тонизирующее действие заваренного чая, оно обусловлено имеющимися у чая алкалоидами – кофеином и теобромином. Чай называют эликсиром жизни, из-за уникального содержания витаминов, он содержит витамины A, B1, B2, пантотеновую кислоту, витамины P, PP, K, С.

Различные виды чая по разному влияют на организм человека, рассказываем как:

Зеленый чай , богатый антиоксидантами, уменьшает воспаление в организме, предотвращает образование опухолей, защищает клетки от повреждений.

, богатый антиоксидантами, уменьшает воспаление в организме, предотвращает образование опухолей, защищает клетки от повреждений. Особый фермент в составе чая ройбуш замедляет появление морщин.

замедляет появление морщин. Чай улун оказывает благоприятное влияние на гладкость кожи, здоровье костей и зубов. Он также уменьшает возрастные пигментные пятна.

оказывает благоприятное влияние на гладкость кожи, здоровье костей и зубов. Он также уменьшает возрастные пигментные пятна. Чай м атча отвечает за здоровый цвет лица и сияние кожи.

отвечает за здоровый цвет лица и сияние кожи. Бета-каротин, витамин С и антиоксиданты в составе чая каркаде сражаются с воспалениями и снижают кровяное давление.

сражаются с воспалениями и снижают кровяное давление. Черный чай выводит из организма токсины, укрепляет стенки сосудов и тонизирует организм.

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