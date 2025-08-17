ТСН в социальных сетях

Какой вид чая уменьшает морщины, а снижающий давление — как известный напиток замедляет старение

Рассказываем о полезных свойствах чая, о видах чая и их способности замедлять старение.

Свойства чая

Полезные свойства чая трудно переоценить. Чай оказывает положительное воздействие при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, расширяет сосуды, уменьшает спазмы, способствуя нормальному кровообращению, нормализует давление крови. При гипертонии содержащиеся в напитке дубильные вещества снижают давление, устраняют головную боль и шум в ушах. Дубильные вещества чая — катехины связывают в кишечнике нежелательные для организма продукты обмена веществ, что вместе с действием пектинов способствует поддержанию тургора в тканях, что, безусловно, предотвращает преждевременное старение. Известно, тонизирующее действие заваренного чая, оно обусловлено имеющимися у чая алкалоидами — кофеином и теобромином. Чай называют эликсиром жизни, из-за уникального содержания витаминов, он содержит витамины A, B1, B2, пантотеновую кислоту, витамины P, PP, K, С.

Различные виды чая по разному влияют на организм человека, рассказываем как:

  • Зеленый чай, богатый антиоксидантами, уменьшает воспаление в организме, предотвращает образование опухолей, защищает клетки от повреждений.

  • Особый фермент в составе чая ройбуш замедляет появление морщин.

  • Чай улун оказывает благоприятное влияние на гладкость кожи, здоровье костей и зубов. Он также уменьшает возрастные пигментные пятна.

  • Чай матча отвечает за здоровый цвет лица и сияние кожи.

  • Бета-каротин, витамин С и антиоксиданты в составе чая каркаде сражаются с воспалениями и снижают кровяное давление.

  • Черный чай выводит из организма токсины, укрепляет стенки сосудов и тонизирует организм.

