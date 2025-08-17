- Дата публикации
Какой вид чая уменьшает морщины, а снижающий давление — как известный напиток замедляет старение
Рассказываем о полезных свойствах чая, о видах чая и их способности замедлять старение.
Полезные свойства чая трудно переоценить. Чай оказывает положительное воздействие при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, расширяет сосуды, уменьшает спазмы, способствуя нормальному кровообращению, нормализует давление крови. При гипертонии содержащиеся в напитке дубильные вещества снижают давление, устраняют головную боль и шум в ушах. Дубильные вещества чая — катехины связывают в кишечнике нежелательные для организма продукты обмена веществ, что вместе с действием пектинов способствует поддержанию тургора в тканях, что, безусловно, предотвращает преждевременное старение. Известно, тонизирующее действие заваренного чая, оно обусловлено имеющимися у чая алкалоидами — кофеином и теобромином. Чай называют эликсиром жизни, из-за уникального содержания витаминов, он содержит витамины A, B1, B2, пантотеновую кислоту, витамины P, PP, K, С.
Различные виды чая по разному влияют на организм человека, рассказываем как:
Зеленый чай, богатый антиоксидантами, уменьшает воспаление в организме, предотвращает образование опухолей, защищает клетки от повреждений.
Особый фермент в составе чая ройбуш замедляет появление морщин.
Чай улун оказывает благоприятное влияние на гладкость кожи, здоровье костей и зубов. Он также уменьшает возрастные пигментные пятна.
Чай матча отвечает за здоровый цвет лица и сияние кожи.
Бета-каротин, витамин С и антиоксиданты в составе чая каркаде сражаются с воспалениями и снижают кровяное давление.
Черный чай выводит из организма токсины, укрепляет стенки сосудов и тонизирует организм.