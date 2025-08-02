Какой вред от длительного сна: оказывается, он может быть опаснее недосыпания

Почему нельзя долго спать: чем такой сон вреден / © Pixabay

Реклама

Рассказываем, сколько часов сна считается безопасной нормой для здоровья. И как чрезмерный сон влияет на организм.

Сколько часов нужно спать

Сон — одна из трех ключевых основ здоровья человека наряду с питанием и физической активностью. Именно во время сна наш организм запускает важные процессы, обеспечивающие восстановление тела и разума: укрепляются мышцы, стабилизируется эмоциональное состояние, формируется память и готовятся ресурсы для нового дня.

По данным австралийского Фонда здорового сна — ведущей организации, предоставляющей достоверную информацию о культуре сна, — взрослым следует спать не менее 7–9 часов в сутки.

Реклама

Некоторые люди, из-за особенностей организма, могут высыпаться и в более короткое время. Однако для большинства продолжительность сна меньше 7 часов отрицательно сказывается даже уже на следующий день: снижается энергия, портится настроение, растет раздражительность и сложнее сосредоточиться.

Если же хронически недосыпать, это значительно повышает риски серьезных заболеваний.

сердечных приступов и инсультов,

нарушение работы обмена веществ и развития диабета 2 типа,

психоэмоциональных расстройств — в частности тревожности и депрессии,

а также онкологии и даже преждевременной смерти.

Вреден ли избыточный сон

О том, что чрезмерный сон может быть вреднее недосыпания, поняли ученые из Университета Земмельвайса (Венгрия) и Центра медицинских наук Университета Оклахомы (США), которые провели масштабное когортное исследование. Они проанализировали данные по 79 научным работам, где за состоянием здоровья участников следили не менее одного года. Цель — выяснить, как количество сна влияет на продолжительность жизни.

Результаты оказались красноречивыми. Люди, регулярно спавшие менее 7 часов в сутки, имели на 14% более высокий риск смерти по сравнению с теми, кто спал в пределах 7–8 часов. Такой вывод ожидаемый, ведь негативное влияние недосыпания на здоровье уже хорошо исследовано.

Реклама

Но самое интересное — дальше. Оказалось, что чрезмерная продолжительность сна может быть еще более опасной: у тех, кто спал более 9 часов, риск смерти возрастал на 34%. То есть спать многовато — это не просто не полезно, а потенциально вредно.

Эти данные согласуются с исследованием 2018 года, проанализировавшим 74 предыдущих работы. Тогда также установили связь между сном более 9 часов и повышенной смертностью примерно на 14%.

Кроме того, слишком долгий сон нередко сопровождается проблемами со здоровьем.

депрессивными состояниями,

хроническими болями,

набором веса,

нарушением метаболизма.

Несмотря на это, следует понимать: ученые лишь зафиксировали статистическую корреляцию — то есть сосуществование явлений. Это не доказывает, что самый длинный сон является причиной болезней или сокращения продолжительности жизни. Но такая тенденция точно заслуживает внимания.

Реклама