ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Полезные статьи
Количество просмотров
395
Время на прочтение
2 мин

Какой вред от длительного сна: оказывается, он может быть опаснее недосыпания

Врачи и ученые давно предупреждают: хроническое недосыпание вредит мозгу, сердцу, коже и общему самочувствию. Но мало кто задумывается, что чрезмерный сон не менее опасен.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Почему нельзя долго спать: чем такой сон вреден

Почему нельзя долго спать: чем такой сон вреден / © Pixabay

Рассказываем, сколько часов сна считается безопасной нормой для здоровья. И как чрезмерный сон влияет на организм.

Сколько часов нужно спать

Сон — одна из трех ключевых основ здоровья человека наряду с питанием и физической активностью. Именно во время сна наш организм запускает важные процессы, обеспечивающие восстановление тела и разума: укрепляются мышцы, стабилизируется эмоциональное состояние, формируется память и готовятся ресурсы для нового дня.

По данным австралийского Фонда здорового сна — ведущей организации, предоставляющей достоверную информацию о культуре сна, — взрослым следует спать не менее 7–9 часов в сутки.

Некоторые люди, из-за особенностей организма, могут высыпаться и в более короткое время. Однако для большинства продолжительность сна меньше 7 часов отрицательно сказывается даже уже на следующий день: снижается энергия, портится настроение, растет раздражительность и сложнее сосредоточиться.

Если же хронически недосыпать, это значительно повышает риски серьезных заболеваний.

  • сердечных приступов и инсультов,

  • нарушение работы обмена веществ и развития диабета 2 типа,

  • психоэмоциональных расстройств — в частности тревожности и депрессии,

  • а также онкологии и даже преждевременной смерти.

Вреден ли избыточный сон

О том, что чрезмерный сон может быть вреднее недосыпания, поняли ученые из Университета Земмельвайса (Венгрия) и Центра медицинских наук Университета Оклахомы (США), которые провели масштабное когортное исследование. Они проанализировали данные по 79 научным работам, где за состоянием здоровья участников следили не менее одного года. Цель — выяснить, как количество сна влияет на продолжительность жизни.

Результаты оказались красноречивыми. Люди, регулярно спавшие менее 7 часов в сутки, имели на 14% более высокий риск смерти по сравнению с теми, кто спал в пределах 7–8 часов. Такой вывод ожидаемый, ведь негативное влияние недосыпания на здоровье уже хорошо исследовано.

Но самое интересное — дальше. Оказалось, что чрезмерная продолжительность сна может быть еще более опасной: у тех, кто спал более 9 часов, риск смерти возрастал на 34%. То есть спать многовато — это не просто не полезно, а потенциально вредно.

Эти данные согласуются с исследованием 2018 года, проанализировавшим 74 предыдущих работы. Тогда также установили связь между сном более 9 часов и повышенной смертностью примерно на 14%.

Кроме того, слишком долгий сон нередко сопровождается проблемами со здоровьем.

  • депрессивными состояниями,

  • хроническими болями,

  • набором веса,

  • нарушением метаболизма.

Несмотря на это, следует понимать: ученые лишь зафиксировали статистическую корреляцию — то есть сосуществование явлений. Это не доказывает, что самый длинный сон является причиной болезней или сокращения продолжительности жизни. Но такая тенденция точно заслуживает внимания.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie