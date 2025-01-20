Какую рыбу выбирать для здорового питания: советы экспертов

Рыба, поставляемая из разных стран, часто содержит токсичные вещества, которые могут негативно повлиять на организм.

Употребление рыбы имеет много преимуществ для здоровья человека благодаря высокому содержанию полезных веществ, таких как жирные кислоты омега-3 и белки. Однако следует учитывать, что в некоторых видах рыбы могут присутствовать разные концентрации ртути, что может оказать негативное влияние на организм при чрезмерном потреблении.

Об этом пишут Новости N.

Эксперты говорят, что выловленная рыба из разных уголков мира часто содержит ртуть, иногда в таких количествах, превышающих безопасные нормы. Это особенно касается тунца, у которого из-за долгого жизненного цикла уровень токсичных веществ может быть в несколько раз выше допустимого. Поэтому важно знать, каких речных и морских представителей фауны можно есть без опасений для здоровья.

Лосось и скумбрия могут содержать ртуть, хотя скумбрия остается полезной благодаря высокому содержанию омега-3 и омега-6 жирных кислот. Однако существуют и другие виды рыб, которые могут быть опасны для здоровья. Среди них ученые отмечают пангасиуса, тилапию, угря, рыбу-кафельника и морского окуня, которые также могут иметь повышенный уровень токсических веществ.

Рыба, выловленная украинскими предприятиями, в большинстве своем поставляется на экспорт, а лишь малая часть попадает на внутренний рынок. По словам специалистов, кроме наличия ртути, речные и морские водные позвоночные могут быть заражены разными болезнями. Однако если рыба свежая, то считается, что небольшое количество ртути не принесет вреда, поскольку витамины и омега-3 жирные кислоты в ее составе способствуют укреплению здоровья.

Напомним, ранее мы писали о том, какую рыбу нельзя есть пожилым людям, чем заменить продукт, в каком виде рыбу употреблять лучше всего.

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