Какую специю нужно есть при дефиците железа

Польза корицы

Многие считают, что для пополнения запасов железа в организме необходимо обязательно употреблять мясо, шпинат или фасоль. Однако на нашей кухне есть скромный, но очень мощный продукт — корица. Как утверждают эксперты, эта ароматная специя не только придает блюдам теплый, пряный упор, но и содержит значительное количество этого жизненно важного микроэлемента.

Роль железа в организме

Железо играет очень важную роль в поддержании жизнеспособности организма, поскольку оно является основным компонентом гемоглобина. Этот белок отвечает за транспортировку кислорода ко всем тканям и органам. Дефицит железа приводит к кислородному голоданию (гипоксии), что проявляется хронической слабостью, бледностью, ухудшением иммунитета и работоспособности.

Для поддержания здоровья мужчинам требуется около 8 мг железа в сутки, тогда как женщинам детородного возраста — до 18 мг в день из-за ежемесячных потерь.

Корица как скрытый источник железа

В 100 г порошка корицы содержится 8,3 мг железа. Этот показатель делает ее более концентрированным источником, чем многие традиционные растительные продукты. Например, вареная чечевица содержит примерно 3,3 мг, сырой шпинат — 2,7 мг, а фасоль — около 1,5 мг на тот же вес.

Конечно, съесть 100 грамм специи невозможно. Однако даже одна чайная ложка корицы (около 2 г), регулярно добавленная в утреннюю кашу, напиток или десерт, обеспечивает заметное повышение общего поступления минерала в рацион. Таким образом, корица становится простым и удобным дополнением для восполнения дефицита железа.

Может ли корица заменить мясо и бобовые

Несмотря на высокую концентрацию минерала, железо растительного происхождения (негемовое) усваивается хуже. Поэтому для максимальной пользы диетологи предлагают использовать синергический подход:

Сочетать с витамином C. Это ключевой фактор. Витамин C, содержащийся, например, в цитрусовых или яблоках, значительно улучшает усвоение негемового железа. Добавьте корицу в полосе с апельсиновым соком или посыпьте ею свежевырезанные фрукты.

Избегайте таннинов. Кофе и чай содержат танины, которые могут препятствовать всасыванию железа. Рекомендуется употреблять эти напитки не ранее чем через час после приема корицы или основного приема пищи.

Корицу можно добавлять не только в выпечку. Она отлично подходит к тушеному мясу, курице, овощным рагу и даже рису, интегрируясь в полноценный рацион.

Корица, безусловно, не может заменить мясо или лекарство от анемии, ее роль вспомогательная и профилактическая. Она помогает поддерживать баланс микроэлементов и приносит дополнительную пользу: богата антиоксидантами, способствует снижению воспаления и помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

Важная оговорка — для регулярного употребления следует выбирать цейлонскую корицу, а не дешевую разновидность — кассию. Кассия содержит кумарин, который в больших дозах может быть вреден для печени. Рекомендованная доза цейлонской корицы для ежедневного употребления — не более 2 граммов (примерно половина чайной ложки).