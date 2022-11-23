Какую защиту дает ребенку грудное молоко

Грудное молоко – это природная пища для младенца, содержащая все необходимые питательные вещества и дающая защиту от многих инфекционных заболеваний.

Очень важно, если есть такая возможность, приложить ребенка к груди в течение часа после рождения.

Об этом пишет UNICEF Ukraine.

В первые дни жизни ребенок получает молозиво, являющееся своеобразной «первой иммунизацией» младенца. Молозиво богато антителами и другими полезными веществами. Оно помогает сформировать иммунитет ребенка и защищает малыша от многих болезней.

По мере того как ребенок растет, материнское грудное молоко будет изменяться в соответствии с пищевыми потребностями малыша. Кормить ребенка грудным молоком можно до двух лет, а по желанию и больше. Чем дольше вы будете кормить ребенка, тем дольше у него будет защита от болезней.

Младенцы, кормящие грудью, имеют меньший риск развития астмы, ожирения, диабета 1-го типа и синдрома внезапной детской смерти. Дети на грудном вскармливании также менее подвержены ушным инфекциям и болезням желудка.

Впрочем, материнские антитела в молоке не защищают от всех инфекций. Помните! Младенцам на грудном вскармливании, как и другим детям, необходима вакцинация для профилактики многих заболеваний. Первые прививки ребенок получит еще в родильном, дальнейший график вакцинации вам подскажет педиатр.

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Напомним, что ранее ТСН.ua призвал мам рассказать об опыте кормления грудью: рядовые украинки и популярные блоггеры рассказывают собственные истории грудного вскармливания.

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