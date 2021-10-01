Кальций может быть опасным: врачи назвали серьезный побочный эффект приема добавок

Кальций является одним из четырех диетических компонентов, вызывающих беспокойство у медиков.

Чрезмерное употребление кальция может увеличить риск развития сердечных осложнений, говорят эксперты.

Тем не менее, очевидно, что мы часто не получаем достаточного количества кальция с пищей.

Согласно рекомендациям диетологов, кальций является одним из четырех диетических компонентов, вызывающих беспокойство в сфере общественного здоровья.

Как и в случае с калием и витамином D, кальций является питательным веществом, в котором часто нуждается наш организм. Дефицит кальция может увеличить риск возникновения таких проблем, как остеопороз. На самом деле, почти 30% мужчин и 60% женщин старше 19 лет регулярно недополучают кальций.

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Особенно важно, чтобы молодые люди в возрасте от 19 до 30 лет потребляли достаточное количество микроэлемента с продуктами питания, поскольку в этот период жизни костная масса все еще активно развивается.

Женщинам в постменопаузе также необходимо ежедневно потреблять рекомендуемую норму кальция, чтобы предотвратить потерю костной массы. Когда женщина вступает в менопаузу, ее уровень эстрогена падает, что может привести к снижению минеральной плотности костей.

Нормы кальция для женщин

Женщина в возрасте от 19 до 50 лет нуждается примерно в 1000 миллиграммах кальция ежедневно. С возрастом, от 51 года и старше, потребность возрастает до 1200 мг в день.

Норма кальция для мужчин

Молодым людям от 19 лет нужно 1000 мг минерала ежедневно. И в их случае пищевая добавка не станет лучшим решением. Некоторые эксперты утверждают, что организм может не усваивать кальций из таблеток так эффективно, как при потреблении из продуктов.

К тому же употребление слишком большого количества кальция с помощью пищевых добавок также может подвергнуть сердце риску.

В статье кардиологов Центра профилактики сердечных заболеваний указано, что добавки кальция могут вызвать сердечные приступы и инфаркты.

Врачи объяснили, что организм не может перерабатывать более 500 миллиграммов кальция одновременно, то есть любое избыточное количество минерала отложится на стенках артерий или даже вызовет проблемы с кровообращением.

В зависимости от дозировки, добавки кальция могут содержать от 400 до 1000 мг минерала.

Кроме потенциальных проблем с сердцем, симптомы, связанные с чрезмерным потреблением кальция, включают запоры, камни в почках и даже когнитивные проблемы.

Поэтому если вы собираетесь принимать добавки кальция, убедитесь, что вы не превышаете норму — 500 мг за один раз.

И все же следите за диетой: получение кальция с продуктами питания должно быть главным приоритетом.

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Прежде всего много кальция содержат молочные продукты, натуральный сыр, брокколи, рыба и морепродукты.

Меню на каждый день

Чтобы получить нужное количество кальция, в меню можно включить:

стакан апельсинового сока или молока

сэндвич на хлебе с отрубями с сыром и шпинатом;

овощной суп;

запеченный лосось, сардины или креветки;

брокколи;

запеченный картофель;

орешки

Также кальций содержится в мясе птицы, баранине, телятине, крольчатине.

Если диета, богатая кальцием, все же нуждается в дополнительной порции этого микроэлемента, проконсультируйтесь со специалистом, чтобы оценить, сколько кальция вы получаете с питанием, а также определить, какие препараты кальция необходимы именно вам.

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