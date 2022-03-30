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Кальций – не только строительный материал для костей и зубов: Светлана Фус рассказала о функциях макроэлемента

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Кальций – не только строительный материал для костей и зубов: Светлана Фус рассказала о функциях макроэлемента

ТСН.ua

Мы знаем, что кальций – строительный материал для костей и зубов. По сути, функций у него еще больше. Он отвечает за процессы сокращения и расслабления мышц, передачи нервных импульсов, влияет на процессы свертывания крови и т.д.

Основное депо кальция в организме – костная ткань. Между костной тканью и кровью происходит постоянный обмен кальцием. За сутки из костей выводится около 700 мг кальция и столько же откладывается снова. При недостаточном поступлении кальция с пищей, он извлекается из депо поддержания нормального. уровня крови", – написала диетология Светлана Фус на своей странице в соцсети.

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Многие пьют его просто так, например, при выпадении волос. Но без должной диагностики и назначения врача делать этого нельзя. Чрезмерное поступление кальция может привести, например, к дефициту железа и цинка.

Эти элементы находятся в антагонизме друг к другу и если один из них начинает поступать в большом количестве, усвоение других начинает снижаться. Не считая того, без витамина Д3, обычного количества белка, магния, фосфора, витамина С и остальных веществ в питании кальций усваивается плохо.

Симптомы нехватки кальция

  • усталость;
  • общая слабость;
  • сонливость;
  • быстрая утомляемость;
  • снижение иммунитета;
  • склонность к кровотечениям и т.д.

Из каких продуктов мы получаем кальций

  1. Кисломолочные напитки и молоко
  2. Сыр
  3. Семена, орехи
  4. Соя и другие бобовые
  5. Зеленые овощи и травы
  6. Злаки и зерновые
  7. Сардины и др.

Калий

Он участвует в проведении нервных импульсов, регулирует сокращение мышц и мышечной системы кишечника, мочеполовой системы и сосудов, необходимые для поддержания водно-солевого баланса организма. Особенно важно для нормальной деятельности сердца.

Симптомы недостатка калия

  • Постоянная усталость;
  • повышенный уровень АД;
  • слабость мышц или судороги;
  • слабость или головокружение;
  • запор;
  • покалывание и онемение

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Дата публикации
Просмотры
983
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