Кальций – не только строительный материал для костей и зубов: Светлана Фус рассказала о функциях макроэлемента

Мы знаем, что кальций – строительный материал для костей и зубов. По сути, функций у него еще больше. Он отвечает за процессы сокращения и расслабления мышц, передачи нервных импульсов, влияет на процессы свертывания крови и т.д.
Основное депо кальция в организме – костная ткань. Между костной тканью и кровью происходит постоянный обмен кальцием. За сутки из костей выводится около 700 мг кальция и столько же откладывается снова. При недостаточном поступлении кальция с пищей, он извлекается из депо поддержания нормального. уровня крови", – написала диетология Светлана Фус на своей странице в соцсети.
Многие пьют его просто так, например, при выпадении волос. Но без должной диагностики и назначения врача делать этого нельзя. Чрезмерное поступление кальция может привести, например, к дефициту железа и цинка.
Эти элементы находятся в антагонизме друг к другу и если один из них начинает поступать в большом количестве, усвоение других начинает снижаться. Не считая того, без витамина Д3, обычного количества белка, магния, фосфора, витамина С и остальных веществ в питании кальций усваивается плохо.
Симптомы нехватки кальция
- усталость;
- общая слабость;
- сонливость;
- быстрая утомляемость;
- снижение иммунитета;
- склонность к кровотечениям и т.д.
Из каких продуктов мы получаем кальций
- Кисломолочные напитки и молоко
- Сыр
- Семена, орехи
- Соя и другие бобовые
- Зеленые овощи и травы
- Злаки и зерновые
- Сардины и др.
Калий
Он участвует в проведении нервных импульсов, регулирует сокращение мышц и мышечной системы кишечника, мочеполовой системы и сосудов, необходимые для поддержания водно-солевого баланса организма. Особенно важно для нормальной деятельности сердца.
Симптомы недостатка калия
- Постоянная усталость;
- повышенный уровень АД;
- слабость мышц или судороги;
- слабость или головокружение;
- запор;
- покалывание и онемение