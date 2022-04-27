Календарь профилактических прививок: как защититься от опасных инфекций в Украине и за границей

Календарь профилактических прививок: как защититься от опасных инфекций в Украине и за границей

Вакцины спасают жизнь с 1796 года, когда была сделана первая прививка от оспы.

24 апреля началась Всемирная неделя иммунизации. Между тем, Украина находится в состоянии войны уже два месяца. Однако война не отменяет распространение опасных инфекций, а наоборот – способствует их распространению.

Поэтому очень важно соблюдать Национальный календарь профилактических прививок (если вы остались в Украине) или календарь профилактических прививок страны, в которую вам пришлось переехать.

Для получения прививки обратитесь в ближайшую амбулаторию/больницу, которая оказывает первичную медицинскую помощь. В Украине прививки, внесенные в

Национальный календарь профилактических прививок, безвозмездные.

В инфографике Минздрава – календарь профилактических прививок.

Также Минздрав подготовил информационный памятник о том:

как избежать распространения инфекционных заболеваний, если вы находитесь во временном убежище;

на что нужно обратить внимание при обустройстве безопасного места убежища.

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