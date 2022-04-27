Календарь профилактических прививок: как защититься от опасных инфекций в Украине и за границей

Вакцины спасают жизнь с 1796 года, когда была сделана первая прививка от оспы.
24 апреля началась Всемирная неделя иммунизации. Между тем, Украина находится в состоянии войны уже два месяца. Однако война не отменяет распространение опасных инфекций, а наоборот – способствует их распространению.
Поэтому очень важно соблюдать Национальный календарь профилактических прививок (если вы остались в Украине) или календарь профилактических прививок страны, в которую вам пришлось переехать.
Для получения прививки обратитесь в ближайшую амбулаторию/больницу, которая оказывает первичную медицинскую помощь. В Украине прививки, внесенные в
Национальный календарь профилактических прививок, безвозмездные.
В инфографике Минздрава – календарь профилактических прививок.
Также Минздрав подготовил информационный памятник о том:
- как избежать распространения инфекционных заболеваний, если вы находитесь во временном убежище;
- на что нужно обратить внимание при обустройстве безопасного места убежища.
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