Камамбер для мозга: ученые выяснили, что французский сыр помогает оставаться молодым дольше

Специалисты по питанию неоднократно отмечали преимущества ферментированных продуктов (например, квашеная капуста, йогурт, кефир, кимчи и т.п.) для организма. Они оказывают положительное влияние на пищеварение, способствуют укреплению иммунитета, улучшают психическое здоровье и уменьшают воспаление.

Новое исследование, опубликованное в журнале Neuroscience Research, выявило возможные когнитивные преимущества сыра камамбера. Согласно исследованию, амиды жирных кислот — соединения, образующиеся во время брожения сыра — могут улучшать память и обучаемость у мышей, которых кормили диетой с высоким содержанием жира. Эти результаты свидетельствуют о том, что творог камамбер может иметь особые преимущества для когнитивного здоровья.

Сыр камамбер отличается среди других благодаря ферментации с белой плесенью (Penicillium camemberti), создающей уникальный биохимический состав. Этот процесс брожения приводит к образованию амидов жирных кислот, таких как миристамид, редко встречающихся в неферментированных или других типах ферментированных сыров. Эти соединения все чаще признаются их потенциалом влиять на здоровье мозга, стимулируя нейротрофические факторы — белки, поддерживающие рост, восстановление клеток мозга и формирование памяти.

Предыдущие исследования уже указывали на возможную пользу сырого камамбера для людей, демонстрируя, что его употребление повышает уровень нейротрофического фактора у пожилых людей. Эти белки важны для поддержания когнитивных функций, особенно с возрастом. Хотя результаты были обещающими, точные механизмы и соединения, вызывающие этот эффект, оставались недостаточно изученными. Новое исследование имело целью восполнить этот пробел, сосредоточив внимание на амидах жирных кислот и их влиянии на улучшение памяти и обучаемости.

Для исследования когнитивных преимуществ сыра камамбер и его амидов жирных кислот, исследователи провели опыты на самцах мышей. Мышей разделили на группы и кормили либо диетой с высоким содержанием жира, либо добавляли в рацион сыр камамбер или специфические амиды жирных кислот, извлеченные из сыра. Диета с высоким содержанием жира была создана для ухудшения когнитивных функций, имитируя условия, которые могут способствовать нейродегенерации у людей.

Исследователи ежедневно вводили мышам пероральные дозы сыра камамбера, миристамида (амида жирной кислоты) или других подобных соединений в течение семи дней. Сыр был гомогенизирован для обеспечения однородности, а амиды жирных кислот тщательно измерены и вводились в точных дозах. Для оценки когнитивных способностей мыши проходили два поведенческих теста: тест на распознавание объектов (ORT) и тест на расположение объектов (OLT). Эти тесты широко используются для оценки памяти и обучаемости у животных.

В тесте ОРТ мыши поместили в открытое поле с двумя знакомыми объектами. Во время теста один из объектов был заменен новым. Исследователи измеряли время, которое мыши тратили на исследование нового объекта, и больше времени на его изучение указывало на лучшую память на распознавание. В тесте OLT одно из положений объектов изменялось, и время, затраченное на исследование нового места, записывалось для оценки пространственной памяти.

Сыр камамбер: польза / Фото: pixabay.com

Результаты показали, что как сыр камамбер, так и миристамид улучшили когнитивные функции мышей. В тесте ОРТ мыши, кормимых сыром камамбер, тратили больше времени на исследование нового объекта, указывающего на улучшение памяти на распознавание. Этот эффект зависел от дозы, причем более высокие дозы давали лучшие результаты. Подобным образом, получавшие миристамид мыши показали лучшие результаты как в тестах ORT, так и OLT, что свидетельствует об улучшении как памяти на распознавание, так и пространственной памяти.

Интересно, что исследование показало, что эффекты миристамида были специфичны для его амидной формы. Миристиновая кислота, предшественник миристамида, не улучшила когнитивные функции, что подчеркивает важность процесса амидирования, который происходит во время брожения сыра. Это свидетельствует о том, что процесс брожения может усиливать физиологическую активность сыра.

Кроме поведенческих тестов исследователи также исследовали изменения в химии мозга. Они анализировали уровень нейротрофических факторов — белков, поддерживающих рост и восстановление клеток мозга — в гиппокампе, который важен для памяти и обучения. Эти молекулярные исследования имели целью выявить биологические механизмы, которые могут объяснить наблюдаемое улучшение когнитивных функций. На молекулярном уровне миристамид увеличил уровень нейротрофического фактора мозга (BDNF) в гиппокампе. BDNF важен для нейропротекции, роста синапсов и формирования памяти.

Эти результаты указывают на то, что когнитивные преимущества миристамида могут быть связаны с способностью стимулировать нейрогенез и усиливать синаптическую пластичность. Интересно, что влияние сыра камамбера на когнитивные функции совпало с эффектом миристамида, что дает основание предположить, что это соединение может быть основным активным ингредиентом сыра.

Хотя результаты обещают, исследование имеет несколько ограничений. Во-первых, оно проводилось на мышах, поэтому неясно, можно ли перенести эти выводы на людей. Хотя предыдущие исследования указывали на когнитивные преимущества сыра камамбер для пожилых людей, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, могут ли амиды жирных кислот иметь подобный эффект у людей. Во-вторых, исследование изучало лишь кратковременные изменения когнитивных функций, поэтому вопросы долгосрочного влияния этих соединений остаются открытыми.

"В последнее время наблюдается рост интереса к взаимосвязи между питанием и когнитивными функциями", — отметили исследователи. "Это исследование показало, что улучшение когнитивных функций можно объяснить не только составляющими натуральных продуктов, но и компонентами ферментированных продуктов. В частности, мы обнаружили, что брожение молока с белой плесенью приводит к образованию молекул с повышенной физиологической активностью. Для дальнейшего подтверждения наших выводов потребуются дополнительные исследования, включая долгосрочные испытания и более подробный анализ данных".

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