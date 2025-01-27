Камни в почках: продукты, провоцирующие их появление

С проблемой образования камней в почках и мочеточнике сталкивается, по статистике Минздрава Украины, каждый седьмой житель Украины. Мочекаменная болезнь – это одно из самых распространенных заболеваний в урологии. Чаще всего люди даже не знают о своем заболевании.

Продукты, способствующие образованию камней в почках

Кофеин

Кофе – не единственный напиток, содержащий большое количество кофеина. Это вещество присутствует в чае и сладких газированных напитках. Кофеин может вредить почкам, провоцируя накопление кальция в моче. В конце концов, в этом органе начинают появляться кальцинаты, которые со временем превращаются в камни.

Соль

Этот продукт является одним из главных виновников формирования камней в почках. Соль приводит к тому, что в организме человека задерживается излишняя жидкость. Возникает риск развития мочекаменной болезни в будущем. Чтобы оградить свое здоровье от болезней, лучше свести к минимуму потребление соли.

Искусственные подсластители

Сладкая газировка, магазинные соки и десерты обычно содержат большое количество сахара. Злоупотребление подобной пищей и напитками вредит организму, а также повышает риск появления мочекаменной болезни.

Красное мясо

В пище животного происхождения содержится мочевая кислота и пурины, которые могут спровоцировать проблемы с почками. Поэтому эксперты советуют есть красное мясо не больше двух раз в неделю. Похожий эффект на организм оказывают бобовые и консервированная рыба.

Продукты, содержащие оксалаты

Оксалаты присутствуют в какао, петрушке, шпинате, щавеле, арахисе и сельдерее. Если человек употребляет подобные продукты слишком часто, соль может задерживаться в организме, а значит в почках и мочевом пузыре могут формироваться камни.

Как предотвратить образование камней в почках

Здоровая диета может помочь предотвратить появление камней в почках. Людям, склонным к их образованию, лучше сократить потребление продуктов с высоким содержанием оксалатов, особенно картофеля. Среди других продуктов с его высоким содержанием – шпинат, соя, миндаль, свекла, фасоль и ревень.

Оксалаты обычно выводятся из организма как отходы. Но когда организм также вымывает минералы, то оксалаты могут увязывать их, снижая усвоение питательных веществ и потенциально приводя к образованию камней в почках.

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