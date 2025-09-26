- Дата публикации
-
- Категория
- Полезные статьи
- Количество просмотров
- 227
- Время на прочтение
- 2 мин
Кардиолог назвал малоизвестные признаки, которые могут указывать на проблемы с сердцем
Британский врач-кардиолог Оливер Гуттманн назвал четыре почти незаметных сигнала организма, которые могут подсказывать: сердце нуждается в проверке.
Консультант-кардиолог лондонской больницы Веллингтона Оливер Гуттманн отмечает: самым известным маркером сердечных проблем является боль в груди. Однако он редко смотрится так драматично, как в кино. Чаще это чувство давления, тяжести или сжатия, иногда легкий дискомфорт, который легко спутать с изжогой или расстройством желудка.
Боль может отдавать в руку (чаще левую), плечо, шею, челюсть или спину. Такие проявления могут быть признаком стенокардии — пониженного кровоснабжения сердечной мышцы. Само по себе это состояние не инфаркт, но сигнализирует об ишемической болезни сердца и повышает риск серьезных осложнений без лечения.
Сопутствующие симптомы:
тошнота,
чрезмерное потоотделение,
головокружение,
чувство тревоги.
Одышка
По словам кардиолога, следует насторожиться, если одышка появляется не после тренировки, а во время обычной активности. Это может означать, что сердцу трудно перекачивать кровь.
Предупреждающие признаки:
невозможность сделать полный вдох даже в покое;
потребность спать на нескольких подушках для облегчения дыхания;
внезапное ночное пробуждение из-за нехватки воздуха, которое может сопровождаться кашлем или хрипом.
Одышка может проявляться иначе в повседневной жизни:
сложность подняться даже на один пролет лестницы;
ощущение нехватки воздуха при ходьбе по комнате;
неожиданная одышка во время наклона, например, чтобы завязать шнуровку.
Постоянная усталость и слабость
Временная усталость — нормальная. Но если истощение становится хроническим, оно может являться сигналом сердечных проблем.
Это ощущение, когда даже простые дела — пропылесосить, помыть посуду или пройтись от машины в магазин — истощают. Иногда возникает внезапная слабость, что затрудняет выполнение привычных задач, например перенос продуктов.
Недостаточное поступление кислорода в органы и мышцы сказывается и на концентрации внимания, мышлении и физической выносливости.
Кардиолог отмечает: у женщин именно необычная усталость может быть одним из первых проявлений болезни сердца — даже без типичной боли в груди.
Нерегулярный пульс
По словам врача, сердце не всегда должно биться абсолютно ритмично, однако частые перебои или учащенное сердцебиение игнорировать нельзя.
Тревожные признаки:
ощущение “трепетания” или “подпрыгивания” сердца;
резкие ускорения даже в состоянии покоя;
неожиданные “толчки” или “переключение” сердечного ритма;
эпизоды, которые длятся от нескольких секунд до нескольких минут и повторяются несколько раз в день.
Такие проявления могут сопровождаться головокружением или ощущением близкого обморочного состояния. Это часто указывает на аритмию (в частности, мерцающую), которая повышает риск инсульта и сердечной недостаточности.