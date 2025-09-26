Кардиолог назвал малоизвестные признаки, которые могут указывать на проблемы с сердцем

Неочевидные признаки, что нужно проверить сердце / © unsplash.com

Консультант-кардиолог лондонской больницы Веллингтона Оливер Гуттманн отмечает: самым известным маркером сердечных проблем является боль в груди. Однако он редко смотрится так драматично, как в кино. Чаще это чувство давления, тяжести или сжатия, иногда легкий дискомфорт, который легко спутать с изжогой или расстройством желудка.

Боль может отдавать в руку (чаще левую), плечо, шею, челюсть или спину. Такие проявления могут быть признаком стенокардии — пониженного кровоснабжения сердечной мышцы. Само по себе это состояние не инфаркт, но сигнализирует об ишемической болезни сердца и повышает риск серьезных осложнений без лечения.

Сопутствующие симптомы:

тошнота,

чрезмерное потоотделение,

головокружение,

чувство тревоги.

Одышка

По словам кардиолога, следует насторожиться, если одышка появляется не после тренировки, а во время обычной активности. Это может означать, что сердцу трудно перекачивать кровь.

Предупреждающие признаки:

невозможность сделать полный вдох даже в покое;

потребность спать на нескольких подушках для облегчения дыхания;

внезапное ночное пробуждение из-за нехватки воздуха, которое может сопровождаться кашлем или хрипом.

Одышка может проявляться иначе в повседневной жизни:

сложность подняться даже на один пролет лестницы;

ощущение нехватки воздуха при ходьбе по комнате;

неожиданная одышка во время наклона, например, чтобы завязать шнуровку.

Постоянная усталость и слабость

Временная усталость — нормальная. Но если истощение становится хроническим, оно может являться сигналом сердечных проблем.

Это ощущение, когда даже простые дела — пропылесосить, помыть посуду или пройтись от машины в магазин — истощают. Иногда возникает внезапная слабость, что затрудняет выполнение привычных задач, например перенос продуктов.

Недостаточное поступление кислорода в органы и мышцы сказывается и на концентрации внимания, мышлении и физической выносливости.

Кардиолог отмечает: у женщин именно необычная усталость может быть одним из первых проявлений болезни сердца — даже без типичной боли в груди.

Нерегулярный пульс

По словам врача, сердце не всегда должно биться абсолютно ритмично, однако частые перебои или учащенное сердцебиение игнорировать нельзя.

Тревожные признаки:

ощущение “трепетания” или “подпрыгивания” сердца;

резкие ускорения даже в состоянии покоя;

неожиданные “толчки” или “переключение” сердечного ритма;

эпизоды, которые длятся от нескольких секунд до нескольких минут и повторяются несколько раз в день.

Такие проявления могут сопровождаться головокружением или ощущением близкого обморочного состояния. Это часто указывает на аритмию (в частности, мерцающую), которая повышает риск инсульта и сердечной недостаточности.