Кардиологи назвали девять странных симптомов, которые указывают, что с сердцем что-то не так: не игнорируйте

Если вдруг человек среднего возраста хватается за грудину и начинает задыхаться, то все понимают, что у него, скорее всего, сердечный приступ. Однако, на самом деле, симптомы проблем с сердцем могут быть не столь очевидны.

Чувство "погружения" в груди

По словам доктора Эдо Паса, кардиолога из больницы White Plains в Нью-Йорке, люди, испытывающие ускоренное сердцебиение, часто описывают свое состояние, словно они находятся в лифте, который начинает быстро опускаться. Даже если вы хотите просто отмахнуться от странных ощущений, важно это не делать, а сообщить о них своему врачу. По всей вероятности, у человека с такими симптомами может быть нарушение сердечного ритма, например, фибрилляция предсердий.

Свист в ушах

Если вы часто чувствуете пульсирующий шум в ушах или ритмичные свистящие звуки, это, по словам доктора Хизер Горник, которая является кардиологом и специалистом по сосудистой медицине, это еще один нетипичный симптом проблем с сердцем. Часто такие звуки у пациентов созвучны сердцебиению. Они могут сигнализировать о стенозе сонной артерии (сужение кровеносных сосудов, несущих кровь от сердца к мозгу) или даже редкое заболевание фиброзно-мышечную дисплазию. Постоянно слышны подобные звуки – это серьезный повод обратиться к врачу.

Усталость или боль в ногах во время хождения

Если вы заметили, что уже не можете ходить так далеко, как раньше, или ноги начинают болеть во время прогулки, не следует игнорировать этот симптом. Часто он указывает на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Например, говорит Горник, он возникает из-за заболевания периферических артерий, когда закупориваются артерии, несущие кровь от сердца к ногам. А это связано с высоким риском инсульта, инфаркта, сердечного приступа.

Отеки стоп или ног

Врачи называют это периферическим отеком, являющимся признаком застойной сердечной недостаточности. Когда сердце не способно эффективно перекачивать кровь из-за слабости, она попадает в самую низкую часть тела (ноги). К врачу следует обязательно обратиться, если вы видите отечность обеих ног каждый день. Также, говорят врачи, следует обращать внимание на цвет кожи. Часто, когда идет застой крови, ноги становятся фиолетовыми или, иногда, слишком бледными.

Боль в челюсти или шее во время нагрузки

Стенокардия может распространяться на шею и челюсть. Как правило, такие симптомы возникают во время физической нагрузки, например ходьба вверх. Доктор Уильям Зогби, профессор кафедры кардиологии Хьюстонского Методисского Госпиталя, говорит, что боль будет локализоваться в верхних конечностях, но это не всегда означает руку или плечо. Даже если во время отдыха эти неприятные ощущения исчезают или спонтанно возникают и проходят, следует обратиться к врачу.

Тошнота и расстройство пищеварения

Часто пациенты с заболеваниями сердца могут ощущать дискомфорт в груди или сильную отрыжку после еды. Расстройство желудка, похожее на изжогу, часто возникает при ишемической болезни сердца. Хотя люди чаще всего исключают такой симптом, лучше провериться у врача. Особенно, если вы не употребляете продукты, которые могут вызвать изжогу. Тошнота – это еще один нетипичный симптом.

Одышка и дискомфорт запястного канала

Если вы заметили, что у вас часто болит запястье после работы по клавиатуре, а еще появляются покалывание в пальцах, слабость рук, одышка, это все вместе может указывать на сердечный амилоидоз. Это когда белок (амилоид) неправильно сворачивается и начинает откладываться в разных частях тела.

Внезапная колющая боль в груди

Классическим симптомом чаще всего является боль в груди, которая ощущается как давление, сжатие, полнота. Он может усиливаться во время погрузки, а затем пропадать снова. А вот острую, колющую боль внутри грудины описывают люди, которые столкнулись с расслоением аорты, когда происходит разрыв одной из самых главных артерий тела. Если это не обнаружить вовремя, такое состояние будет смертельным.

Проблемы с повседневными делами

Заболевание клапанов — это та болезнь, которая развивается медленно (в течение десятка лет). А симптомы, по словам интервенционного кардиолога, заместителя главы отдела клинических вопросов на медицинском факультете Файнбергской школы медицины Северо-Западного университета, доктора Чарльза Дэвидсона, начинают появляться только на поздних стадиях заболевания. Если вообще не возникают. Но вы можете ощутить и более ранние признаки. Например, если начали замечать, что устаете гораздо раньше, не можете справиться с повседневными делами, которые раньше делали без проблем.

Читайте также: