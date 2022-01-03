Кардиологи предупредили об опасности аспирина

У аспирина имеются опасные побочные эффекты.

В течение многих лет пожилым людям рекомендовано регулярно принимать аспирин, чтобы предотвратить сердечный приступ или инсульт, но правила изменились.

Недавно Специальная группа по профилактическим услугам США изменила свою позицию и больше не советует людям старше 60 лет принимать аспирин в качестве профилактики.

«Последние доказательства очевидны: начинать ежедневный режим приема аспирина людям старше 60 лет, чтобы предотвратить первый сердечный приступ или инсульт, не рекомендуется», – заявил член Рабочей группы, доктор медицинских наук Цзянь-Вен Ценг в обновленных рекомендациях.

«Однако эта рекомендация Рабочей группы не касается людей, которые уже пьют аспирин в качестве профилактики сердечного приступа или инсульта», — добавил он.

Ниже вы ознакомитесь с шестью советами относительно аспирина.

Внутреннее кровотечение — риск для людей старше 60 лет

Новые данные показывают, что ежедневный прием аспирина «поможет предотвратить сердечные приступы и инсульты у некоторых людей, но он также несет потенциально серьезный вред, например, внутреннее кровотечение», – заявил член рабочей группы Джон Вонг, доктор медицины в обновленных рекомендациях.

Кардиолог Сэм Калиунджи, говорит, что важно индивидуально проконсультироваться с врачом по поводу аспирина чтобы принять правильное решение. Необходимо оценить несколько факторов – проанализировать риски и пользу – главным образом преимущества первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта по сравнению с риском кровотечения. Воздействие препарата на желудочно-кишечный тракт наиболее опасно для людей старше 60 лет.

Также читайте 13 повседневных привычек, которые тайно убивают вас

Кроме аспирина, существуют другие профилактические меры

Хотя аспирин считался мерой профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, есть несколько других способов.

Снижение уровня холестерина, контроль диабета, потеря веса и физическая активность, а также отказ от курения оченю важны в этом процессе.

«Теперь, 30 лет спустя, у нас есть больше инструментов для первичной профилактики сердечного приступа», — говорят врачи.

Со всеми этими достижениями потребность в аспирине для пациентов сводится на нет.

Аллергия на аспирин

В дополнение к рискам, упомянутым выше, люди также должны знать об аллергии на аспирин, объясняют врачи.

Удушье, астматические приступы, одышка, хрипы в легких – это реакция дыхательной системы на ацетилсалициловую кислоту. Наличие изжоги, колики, расстройство желудка, изменение цвета кала и другие симптомы свидетельствуют о том, что против аспирина «взбунтовался» желудочно-кишечный тракт.

Также читайте Что происходит с вашим организмом, когда вы принимаете магний

Следует ли принимать аспирин при COVID-19?

Пациенты с COVID-19 обычно принимают аспирин, чтобы предотвратить свертываемость крови, и, по словам кардиологов, люди должны сначала проконсультироваться со своим врачом, прежде чем это делать.

«В целом мы наблюдали увеличение заболеваемости сердечным приступом, а также инсульт у пациентов как с классической симптоматической инфекцией COVID-19, так и у тех, у кого симптомы незначительны или вообще отсутствуют. Считается, что эти события опосредуются через механизм, при котором инфицирование коронавирусом вызывает состояние гиперкоагуляции в крови инфицированного человека, что, в свою очередь, приводит к образованию тромбоза или свертыванию в артериях пациентов, обеспечивающих кровообращение как мозгового, так и коронарного кровообращения, а следовательно, последующих инсультов и инфарктов. Эти события потенциально можно предотвратить с помощью лекарств, которые помогают предотвратить гиперкоагуляцию или «сгущение» крови, например настоящие антикоагулянты (разбавители крови) или простейшие антитромбоцитарные препараты, такие как аспирин», – говорят врачи.

К сожалению, предположить, пострадаете вы от этих осложнений после заражения COVID, или нет, сложно, и потому трудно решить, для кого терапия лучше всего подходит. Теперь, в свете новых рекомендаций Службы профилактики США Целевая группа считает, что ежедневное употребление аспирина в некоторых группах может составлять больший риск нежелательных явлений (геморрагический инсульт или желудочно-кишечное кровотечение), чем считалось ранее, это не должно быть просто общей рекомендацией или считалось для всех инфицированных начинать ежедневный прием аспирина, чтобы Вместо этого мы нужно усвоить, что к аспирину не следует относиться легкомысленно. Лучший совет – проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать решение о такой терапии для каждого пациента.