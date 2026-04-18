- Дата публикации
-
- Категория
- Полезные статьи
- Количество просмотров
- 267
- Время на прочтение
- 3 мин
Каша с высоким содержанием железа: этот недооцененный продукт превосходит говядину
Еще несколько поколений назад эта каша была основным блюдом в ежедневном рационе украинцев. Однако с приходом моды на рис, макароны и картофель ее постепенно вытеснили из кухонь. И зря — ведь речь идет об одном из самых полезных продуктов для здоровья.
Речь о пшене — крупе, получаемой из проса, одной из древнейших злаковых культур в мире. Сегодня она снова привлекает внимание диетологов и экспертов по правильному питанию, говорится в Terazgotuje.
Просо неприхотливо к условиям выращивания: оно хорошо растет даже на бедных почвах, требует минимум воды и созревает быстрее пшеницы или риса. Поэтому его считают экологически устойчивым продуктом. Но главная ценность — в его питательном составе, из-за которого пшено все чаще попадает в списки суперфудов.
Почему пшено — суперфуд для организма.
Пшенная каша — настоящий чемпион среди продуктов с высоким содержанием железа. В 100 г сухой крупы содержится около 3 мг этого важного микроэлемента. Для сравнения, в таком же количестве говядины примерно 2,5 мг.
Это означает, что одна порция пшенной каши может покрыть до 20–25% суточной потребности в железе. Особенно это важно для людей с риском анемии.
Важный нюанс: железо в пшене — растительного происхождения, но его усвоение легко усилить. Достаточно добавить к блюду продукты с витамином С — например ягоды, фрукты или несколько капель лимонного сока.
Кроме этого, пшено:
содержит большое количество магния (около 140 мг на 100 г), что поддерживает работу сердца, нервной системы и мышц
богато витаминами группы B (B1, B3, B6), отвечающими за энергетический обмен
является источником калия, фосфора, цинка и меди.
не содержит глютена, поэтому подходит людям с целиакией или непереносимостью.
Также эта крупа способствует нормализации кислотно-щелочного баланса организма, легко усваивается и оказывает мягкий согревающий эффект. Именно поэтому ее традиционно рекомендовали ослабленным людям, восстанавливающимся после болезней, а также женщинам после родов.
Как приготовить пшенную кашу?
Пшенная каша — быстрое и универсальное блюдо, которое готовится всего за 15 минут и легко адаптируется под любой вкус.
Перед приготовлением крупу нужно тщательно промыть горячей водой (3-4 раза), чтобы избавиться от природной горечи.
Далее:
залейте пшено молоком или водой;
варите на слабом огне 12-15 минут до мягкости;
добавьте банан для природной сладости и кремовой текстуры.
Для разнообразия можно дополнить кашу:
яблоком и изюмом;
малиной и орехами;
грушей и специями;
манго или кокосом;
даже шоколадом.
Благодаря нейтральному вкусу пшено прекрасно сочетается как со сладкими, так и солеными ингредиентами.
Почему пшенная каша дает стабильную энергию
В отличие от популярных завтраков, быстро повышающих уровень сахара в крови, пшено работает иначе.
Его гликемический индекс составляет примерно 50-55, что обеспечивает постепенное высвобождение энергии без резких скачков. В сочетании с белками и жирами (молоко, орехи) этот эффект только усиливается.
В результате:
энергия держится до 3-4 часов;
нет резкого ощущения голода;
сохраняется концентрация и трудоспособность.
Витамины группы B в составе пшена поддерживают клеточный энергетический обмен, а магний помогает бороться с усталостью, стрессом и проблемами со сном.
Кроме того, регулярное употребление пшенной каши является эффективной профилактикой железодефицитной анемии. Особенно это актуально для женщин, вегетарианцев и людей постарше.
Пшенная каша с фруктами — это простой, доступный и натуральный способ поддержать уровень железа и улучшить самочувствие без дорогих добавлений.