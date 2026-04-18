267
Время на прочтение
3 мин

Каша с высоким содержанием железа: этот недооцененный продукт превосходит говядину

Еще несколько поколений назад эта каша была основным блюдом в ежедневном рационе украинцев. Однако с приходом моды на рис, макароны и картофель ее постепенно вытеснили из кухонь. И зря — ведь речь идет об одном из самых полезных продуктов для здоровья.

Татьяна Мележик
Каша с высоким содержанием железа / © pexels.com

Речь о пшене — крупе, получаемой из проса, одной из древнейших злаковых культур в мире. Сегодня она снова привлекает внимание диетологов и экспертов по правильному питанию, говорится в Terazgotuje.

Просо неприхотливо к условиям выращивания: оно хорошо растет даже на бедных почвах, требует минимум воды и созревает быстрее пшеницы или риса. Поэтому его считают экологически устойчивым продуктом. Но главная ценность — в его питательном составе, из-за которого пшено все чаще попадает в списки суперфудов.

Почему пшено — суперфуд для организма.

Пшенная каша — настоящий чемпион среди продуктов с высоким содержанием железа. В 100 г сухой крупы содержится около 3 мг этого важного микроэлемента. Для сравнения, в таком же количестве говядины примерно 2,5 мг.

Это означает, что одна порция пшенной каши может покрыть до 20–25% суточной потребности в железе. Особенно это важно для людей с риском анемии.

Важный нюанс: железо в пшене — растительного происхождения, но его усвоение легко усилить. Достаточно добавить к блюду продукты с витамином С — например ягоды, фрукты или несколько капель лимонного сока.

Кроме этого, пшено:

  • содержит большое количество магния (около 140 мг на 100 г), что поддерживает работу сердца, нервной системы и мышц

  • богато витаминами группы B (B1, B3, B6), отвечающими за энергетический обмен

  • является источником калия, фосфора, цинка и меди.

  • не содержит глютена, поэтому подходит людям с целиакией или непереносимостью.

Также эта крупа способствует нормализации кислотно-щелочного баланса организма, легко усваивается и оказывает мягкий согревающий эффект. Именно поэтому ее традиционно рекомендовали ослабленным людям, восстанавливающимся после болезней, а также женщинам после родов.

Как приготовить пшенную кашу?

Пшенная каша — быстрое и универсальное блюдо, которое готовится всего за 15 минут и легко адаптируется под любой вкус.

Перед приготовлением крупу нужно тщательно промыть горячей водой (3-4 раза), чтобы избавиться от природной горечи.

Далее:

  • залейте пшено молоком или водой;

  • варите на слабом огне 12-15 минут до мягкости;

  • добавьте банан для природной сладости и кремовой текстуры.

Для разнообразия можно дополнить кашу:

  • яблоком и изюмом;

  • малиной и орехами;

  • грушей и специями;

  • манго или кокосом;

  • даже шоколадом.

Благодаря нейтральному вкусу пшено прекрасно сочетается как со сладкими, так и солеными ингредиентами.

Почему пшенная каша дает стабильную энергию

В отличие от популярных завтраков, быстро повышающих уровень сахара в крови, пшено работает иначе.

Его гликемический индекс составляет примерно 50-55, что обеспечивает постепенное высвобождение энергии без резких скачков. В сочетании с белками и жирами (молоко, орехи) этот эффект только усиливается.

В результате:

  • энергия держится до 3-4 часов;

  • нет резкого ощущения голода;

  • сохраняется концентрация и трудоспособность.

Витамины группы B в составе пшена поддерживают клеточный энергетический обмен, а магний помогает бороться с усталостью, стрессом и проблемами со сном.

Кроме того, регулярное употребление пшенной каши является эффективной профилактикой железодефицитной анемии. Особенно это актуально для женщин, вегетарианцев и людей постарше.

Пшенная каша с фруктами — это простой, доступный и натуральный способ поддержать уровень железа и улучшить самочувствие без дорогих добавлений.

