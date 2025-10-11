Каша за копейки, которая спасает нашу поджелудочную: почему мы зря недооцениваем ее пользу

Каша, которая помогает поддерживать здоровье поджелудочной / © Фото из открытых источников

Она богата клетчаткой, витаминами группы B, калием и магнием — вещества, облегчающие работу пищеварительной системы и уменьшающие нагрузку на органы ЖКТ.

Как приготовить пшенную кашу?

Секрет вкуса и пользы кроется в подготовке пшена:

Тщательно промойте пшено 6–8 раз, пока вода не станет прозрачной. Замочите крупу на 4–5 часов (или на ночь) — это сделает зерна нежными и сократит время варки. Сначала доведите кашу до кипения на сильном огне, затем накройте крышкой и тушите на минимальном огне около 25 минут.

Результат — рассыпчатое, ароматное и легкоусвояемое блюдо.

Как употреблять для пользы поджелудочной

Эксперты советуют включать пшенную кашу в рацион 3-4 раза в неделю. Лучше всего подавать ее с небольшим количеством сливочного масла или легкими овощными гарнирами.

Почему это важно

Регулярное потребление пшена помогает:

снизить риск обострений панкреатита;

стабилизировать работу поджелудочной железы;

поддержать здоровье пищеварительной системы в целом.

Пшенная каша — доступное, простое и чрезвычайно полезное блюдо, которое может стать настоящим “лекарством из тарелки”. Добавьте ее в свой рацион и уже через несколько недель почувствуете разницу.