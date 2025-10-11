- Дата публикации
Каша за копейки, которая спасает нашу поджелудочную: почему мы зря недооцениваем ее пользу
Пшенная каша давно вышла из моды на современных кухнях, ведь ее считают тяжелой в приготовлении. Однако именно эта крупа является настоящим кладом для поджелудочной железы.
Она богата клетчаткой, витаминами группы B, калием и магнием — вещества, облегчающие работу пищеварительной системы и уменьшающие нагрузку на органы ЖКТ.
Как приготовить пшенную кашу?
Секрет вкуса и пользы кроется в подготовке пшена:
Тщательно промойте пшено 6–8 раз, пока вода не станет прозрачной.
Замочите крупу на 4–5 часов (или на ночь) — это сделает зерна нежными и сократит время варки.
Сначала доведите кашу до кипения на сильном огне, затем накройте крышкой и тушите на минимальном огне около 25 минут.
Результат — рассыпчатое, ароматное и легкоусвояемое блюдо.
Как употреблять для пользы поджелудочной
Эксперты советуют включать пшенную кашу в рацион 3-4 раза в неделю. Лучше всего подавать ее с небольшим количеством сливочного масла или легкими овощными гарнирами.
Почему это важно
Регулярное потребление пшена помогает:
снизить риск обострений панкреатита;
стабилизировать работу поджелудочной железы;
поддержать здоровье пищеварительной системы в целом.
Пшенная каша — доступное, простое и чрезвычайно полезное блюдо, которое может стать настоящим “лекарством из тарелки”. Добавьте ее в свой рацион и уже через несколько недель почувствуете разницу.