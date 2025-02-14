Категорически не разогревайте это в микроволновке: вас ждет пищевое отравление

Задумывались ли вы, почему после разогрева вчерашней пищи иногда чувствуется дискомфорт в желудке? Дело не только в свежести – некоторые продукты при повторном нагреве могут стать опасными для здоровья.

К примеру, если оставить рис на столе до следующего дня, в нем могут размножиться бактерии Bacillus cereus. Как объясняют специалисты, эти бактерии выделяют токсины, устойчивые к высоким температурам – даже кипячение не уничтожит яд.

В 2022 году в Австралии из-за разогретого риса с овощами в офисной столовой произошло массовое отравление: 34 человека оказались в больнице.

Однако риск кроется не только в рысе.

К примеру, грибы при повторном нагревании могут образовывать канцерогенные нитрозамины. Особенно опасны шампиньоны – их белки разлагаются, образуя токсичные соединения.

А как насчет шпината и сельдерея? Исследование, проведенное Немецким институтом питания в 2023 году, выявило, что во время повторного нагревания нитраты в этих овощах превращаются в нитриты, мешающие переносу кислорода в кровь.

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