Кефир или ряженка: что полезнее, чем отличаются эти напитки

Что лучше пить ряженку или кефир

Ряженка и кефир являются одними из самых популярных ферментированных молочных напитков, содержащих полезные бактерии и кучу витаминов и других питательных веществ. Эти продукты, конечно, схожи, но имеют и много отличий.

Чем отличаются кефир и ряженка

Для изготовления ряженки используется топленое коровье молоко. В процессе производства ряженки используется кислотный бифидобактериальный грибок – ряжень. Сырьем для кефира может быть коровье, козье или овсяное молоко. Для ферментации кефира используют специальную кефирную грибковую закваску.

Поскольку ряженку производят из топленого молока, то в ней содержание витамина А, магния, железа и кальция больше, чем в кефире. Зато витамина С и В1, напротив, в разы больше в кефире.

Ряженка, как правило, содержит 4-6% жира, а кефирная жирность может быть 0-2%, что является хорошим выбором для диетического питания.

Кефир и ряженка являются важной частью здорового питания. Чаще всего люди выбирают напиток исходя из вкусовых предпочтений или наличия в магазине.

Что полезнее, кефир или ряженка

Что полезнее — кефир или ряженка сказать сложно, но некоторые выводы на основе исследований сделать можно.

Чем полезна ряженка

Считается, что молочнокислые стрептококки и лактобациллы, которыми заквашивают ряженку, замедляют старение и оздоравливают организм. Ученые предполагают, что эти бактерии могут улучшать микробиот кишечника, снижать проницаемость кишечной стенки для вредных факторов и замедлять старение.

Помимо ценных бактерий, ряженка содержит такие витамины как А, В, С и D, микро- и макроэлементы – железо, кальций, серу, магний, фосфор, калий и натрий.

Польза ряженки для человека заключается в большом содержании кальция, один стакан напитка содержит четверть суточной нормы и 20% суточной нормы фосфора.

Есть исследование, подтверждающее, что введение в рацион ряженки улучшает усвояемость цельного молока. Если пить ряженку, организм постепенно учится переваривать цельное молоко.

Чем полезен кефир

Нужно отметить, что кефир – очень популярный в мире напиток, полезные свойства кефира изучали ученые многих стран, в то же время ряженка не так популярна в мире, поэтому ее полезность не имеет такой, как кефир доказательной научной базы.

В кефире содержатся кальций, железо, фосфор, магний, калий, натрий, медь, молибден, марганец и цинк, витамины А, В, С, D, Е, но не в больших количествах.

Кефир оказывает положительное влияние на микробиот кишечника, улучшает иммунитет, замедляет старение организма, снижает холестерин, уменьшает воспаление.

По данным японских ученых, кефир подавляет течение хронического воспаления в стенках толстого кишечника, замедляет старение.

По данным исследований, кефир способен блокировать размножение возбудителей сальмонеллеза и дизентерии, угнетать рост кишечной палочки. Длительный прием кефира предотвращает развитие гастрита, ассоциированного с персистенцией хеликобактера пилори.

Так что же полезнее — ряженка или кефир

Найти обезжиренный вариант ряженки посложнее, чем в случае с кефиром. И это может быть важно для тех, кто считает калории. С другой стороны, благодаря образовавшимся при нагревании веществам у ряженки есть тот же карамельный вкус, которого больше нет ни у одного кисломолочного продукта.

При производстве кефира происходит не только молочнокислое, но и уксусное и спиртовое брожение. Это означает, что в нем есть незначительное количество спирта и определенное количество кислот, которые могут раздражать желудок. Поэтому врачи не рекомендуют кефир при повышенной кислотности желудка и болезнях двенадцатиперстной кишки.

В любом случае известно, что кефир и ряженка показали одинаковые антиоксидантные свойства, а также примерно равны по содержанию полезных жирных кислот, если у них одинаков процент жирности.

Среди полезных свойств обоих продуктов можно выделить:

Оба напитка являются мощными источниками пробиотиков , воздействуя практически на все системы человеческого организма.

, воздействуя практически на все системы человеческого организма. Напитки улучшают пищеварение , ингибируют жизнедеятельность патогенных и условно-патогенных бактерий, повышают численность полезных представителей микрофлоры. Оба продукта нормализуют моторику гладкой мускулатуры, располагающейся в стенки кишечника, предотвращают развитие ряда диспепсических расстройств функционального характера, таких как тошнота, отрыжка, метеоризм, запор или диарея.

, ингибируют жизнедеятельность патогенных и условно-патогенных бактерий, повышают численность полезных представителей микрофлоры. Оба продукта нормализуют моторику гладкой мускулатуры, располагающейся в стенки кишечника, предотвращают развитие ряда диспепсических расстройств функционального характера, таких как тошнота, отрыжка, метеоризм, запор или диарея. Потребление этих продуктов является профилактикой заболеваний желудочно-кишечного тракта . Прием кисломолочных напитков положительно влияет на течение любых инфекционно-воспалительных и аутоиммунных заболеваний.

. Прием кисломолочных напитков положительно влияет на течение любых инфекционно-воспалительных и аутоиммунных заболеваний. Систематическое потребление пробиотиков способствует повышению иммунитета. В результате реже встречаются как местные, так и генерализованные воспалительные процессы. Также они предотвращают сбои в работе защитной системы и появление аутоиммунных отклонений.

В результате реже встречаются как местные, так и генерализованные воспалительные процессы. Также они предотвращают сбои в работе защитной системы и появление аутоиммунных отклонений. Как кефир, так и ряженка содержат ряд ценных макроэлементов (кальций, фосфор, магний) и витаминов (В2, В12), регулирующих минеральный состав костной ткани, что приводит к укреплению костей и поддерживает целостность скелета . Они обеспечивают надежную профилактику остеопороза и переломов.

. Они обеспечивают надежную профилактику остеопороза и переломов. Снижают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний . — при приеме наблюдается снижение АД и уровня сахара в крови, нормализация массы тела, обмена глюкозы и инсулина, липидного профиля. Отмечается уменьшение таких роковых осложнений со стороны системы кровообращения, как инфаркт миокарда, тромбоэмболия ветвей легочных артерий, ишемический и геморрагический инсульт.

. — при приеме наблюдается снижение АД и уровня сахара в крови, нормализация массы тела, обмена глюкозы и инсулина, липидного профиля. Отмечается уменьшение таких роковых осложнений со стороны системы кровообращения, как инфаркт миокарда, тромбоэмболия ветвей легочных артерий, ишемический и геморрагический инсульт. Кисломолочные продукты улучшают настроение и общий эмоциональный фон, предотвращают стресс и тревогу, повышают устойчивость к воздействию стрессовых факторов.

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