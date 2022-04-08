Киевский городской центр крови не будет работать на прием доноров два дня

Во время перерыва в приеме сотрудники будут обследовать и переделывать собранную кровь.
Киевский городской центр крови не будет работать на прием доноров 9 и 10 апреля, передает КГГА.
Во время перерыва в приеме сотрудники будут обследовать и переделывать собранную кровь.
С 24 февраля по 7 апреля Центр крови принял более четырех тысяч доноров, что позволило заготовить более 1800 литров эритроцитарной массы.
Сегодня все медицинские учреждения бесперебойно снабжаются кровью и ее компонентами, а Центр имеет постоянный запас всех групповых принадлежностей и резусов.
С 11 апреля донорскую кровь будут принимать на правом и левом берегах:
- ул. Максима Берлинского, 12 (8:00–16:00)
- ул. Петра Запорожца, 26 (8:00 – 16:00)
Информация и справки: 093-199-34-16; 044-453-73-55; 044-468-27-80.
Напомним , вся кровь, которую сдают доноры, будет использоваться исключительно в Украине и исключительно для спасения бойцов украинской армии и мирного населения.
Кабинет Министров Украины с 25 февраля приостановил экспорт препаратов крови на 30 дней.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.