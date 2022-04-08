Киевский городской центр крови не будет работать на прием доноров два дня

Киевский городской центр крови не будет работать на прием доноров два дня

Во время перерыва в приеме сотрудники будут обследовать и переделывать собранную кровь.

Киевский городской центр крови не будет работать на прием доноров 9 и 10 апреля, передает КГГА.

Киевский городской центр крови

Во время перерыва в приеме сотрудники будут обследовать и переделывать собранную кровь.

С 24 февраля по 7 апреля Центр крови принял более четырех тысяч доноров, что позволило заготовить более 1800 литров эритроцитарной массы.

Сегодня все медицинские учреждения бесперебойно снабжаются кровью и ее компонентами, а Центр имеет постоянный запас всех групповых принадлежностей и резусов.

С 11 апреля донорскую кровь будут принимать на правом и левом берегах:

ул. Максима Берлинского, 12 (8:00–16:00)

ул. Петра Запорожца, 26 (8:00 – 16:00)

Информация и справки: 093-199-34-16; 044-453-73-55; 044-468-27-80.

Напомним , вся кровь, которую сдают доноры, будет использоваться исключительно в Украине и исключительно для спасения бойцов украинской армии и мирного населения.

Кабинет Министров Украины с 25 февраля приостановил экспорт препаратов крови на 30 дней.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.