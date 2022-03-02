Киевский онкоцентр оказывает помощь: для пациентов работает круглосуточный телефон

Передайте эту информацию всем нуждающимся.

Киевский городской онкологический центр готов для оказания профессиональной специализированной помощи нуждающимся киевлянам, передает КГГА.

Телефоны для онкопациентов

Круглосуточный телефон для обращений: 067-703-60-70.

Телефон доступен с 10:00 до 13:00: 044-365-04-27.

Номера предназначены для консультаций пациентов и организации специального и паллиативного лечения больных.

Для организации онкологической помощи на базе онкоцентра развернуто 15 хирургических коек для уже прооперированных больных, 20 химиотерапевтических (из них 5 для детей), 5 радиологических (для окончания лечения радиологических больных), 20 коек паллиативной помощи онкологическим пациентам.

Готово к работе приемно-сортировочное отделение для выполнения ургентных оперативных вмешательств, амбулаторной хирургической помощи и хирургических манипуляций.

Обработаны клинические маршруты онкологических больных для оказания специализированной помощи.

Проблем с питанием, водоснабжением и жизнеобеспечением в Киевском городском онкологическом центре пока нет. Ротация персонала и его работа налажена.