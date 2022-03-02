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Киевский онкоцентр оказывает помощь: для пациентов работает круглосуточный телефон

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Киевский онкоцентр оказывает помощь: для пациентов работает круглосуточный телефон

pixabay.com

Передайте эту информацию всем нуждающимся.

Киевский городской онкологический центр готов для оказания профессиональной специализированной помощи нуждающимся киевлянам, передает КГГА.

Телефоны для онкопациентов

  • Круглосуточный телефон для обращений: 067-703-60-70.
  • Телефон доступен с 10:00 до 13:00: 044-365-04-27.

Номера предназначены для консультаций пациентов и организации специального и паллиативного лечения больных.

Для организации онкологической помощи на базе онкоцентра развернуто 15 хирургических коек для уже прооперированных больных, 20 химиотерапевтических (из них 5 для детей), 5 радиологических (для окончания лечения радиологических больных), 20 коек паллиативной помощи онкологическим пациентам.

Готово к работе приемно-сортировочное отделение для выполнения ургентных оперативных вмешательств, амбулаторной хирургической помощи и хирургических манипуляций.

Обработаны клинические маршруты онкологических больных для оказания специализированной помощи.

Проблем с питанием, водоснабжением и жизнеобеспечением в Киевском городском онкологическом центре пока нет. Ротация персонала и его работа налажена.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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