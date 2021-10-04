Китай заявил о возникновении нового вируса Х

Председатель Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу заявил, что человечество в будущем столкнется с новым вирусом, и предложил принципы сотрудничества для подготовки к новой волне заражений.

Выступая на международном форуме, посвященном роли науки и техники в обществе, ученый пояснил, что в мире идет борьба не только с пандемией коронавируса, но и с "информационной эпидемией, когда информационные новости и дезинформация переплетаются.

Какие новые пандемии угрожают миру в будущем

Однако в будущем мир непременно столкнется с чем-то, что называется вирусом Х, который пока не знает, какими характеристиками он обладает. Это может произойти в любое время и в любом месте, подчеркнул господин Гао Фук, передает Sputnik News.

"Для будущего человечества нам нужно работать вместе, чтобы решить проблему. В связи с этим я предлагаю: сотрудничество, конкуренцию, общение и координацию, также и с третьими сторонами", — заключает эксперт.

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В марте более 20 глав государств и международных организаций призвали заключить договор для предотвращения новых пандемий в будущем.

Между тем ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) заявила, что все гипотезы о происхождении вспышки COVID-19, включая возможность лабораторной утечки, остаются в силе.

На фоне заявлений врачей о том, что осенний сезон 2021 будет сложный, поскольку COVID-19 все еще угрожает миру, неопределенность с происхождением коронавируса беспокоит.

Накануне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреэсус призвал осенью 2021-го готовиться к новой пандемии коронавируса.

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