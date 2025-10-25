Кофе и чай как источник жидкости: что реально учитывается в вашей ежедневной норме воды

Считается кофе и чай как вода / © unsplash.com

Некоторые уверены, что только чистая вода действительно “считается”, другие же считают, что любой напиток добавляет свой вклад в гидратацию.

На самом деле ответ не так однозначен: большинство напитков действительно способствуют увлажнению организма, однако есть важные нюансы.

Что такое дневная норма жидкости

Перед тем как оценивать, учитываются ли другие напитки, следует разобраться, что именно подразумевается под “дневной нормой воды”. Медицинские стандарты обычно говорят не только о воде как таковой, а об общем потреблении жидкости (total water intake) — то есть воду из всех источников: питья, других напитков и даже еды.

В научных источниках по нутрициологии отмечают, что различные безалкогольные напитки — чай, кофе, молоко, соки — также учитываются в суточном балансе жидкости.

Однако существуют рекомендации по пропорциям. Например, Harvard Nutrition Source советует, чтобы примерно половина суточного объема жидкости поступала из чистой воды, а другая часть могла происходить из несладких напитков, таких как чай или кофе.

Ограничения и нюансы

Кофеин и чувствительность организма. У людей, которые потребляют много кофе или крепкого чая или очень чувствительны к кофеину, диуретический эффект может быть более заметным. То есть часть жидкости может быстрее выводиться из организма. Это не означает, что напиток совсем не учитывается, но его эффективность как источника гидратации может быть ниже.

Сладкие напитки, алкоголь, энергетика. Напитки с высоким содержанием сахара (газированный, сладкий чай или кофе со сливками и сахаром) добавляют калории и могут иметь другой метаболический эффект. Хотя они содержат жидкость, их использование не всегда целесообразно, если цель — поддержка гидратации без лишних калорий. Алкогольные напитки обычно не учитываются как источник воды из-за выраженного диуретического эффекта.

Можно ли заменить воду кофе и чаем

Если выпивает много кофе или чая с кофеином, но почти не пьет чистую воду, риск недостаточной гидратации возрастает. То есть полностью заменить воду чашками кофе или чая нельзя.

Вывод: пейте воду в первую очередь, а другие напитки рассматривайте как дополнительный источник жидкости, особенно во время физической нагрузки или в жаркую погоду.

Материал носит исключительно справочный характер и не заменяет консультацию врача. Перед любыми изменениями в питании или лечении обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом.