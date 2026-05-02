Кофе с оливковым маслом: модный тренд или реальная польза для здоровья

Необычное сочетание, получившее название Oleato, активно продвигают большие кофейные сети, и оно уже успело разделить аудиторию: одни считают его прорывом в здоровом питании, другие просто удачным маркетинговым ходом.

От тибетского чая до современных кофейных экспериментов

Идея добавлять жиры в горячие напитки имеет давнюю историю. Один из самых известных примеров — традиционный тибетский чай с маслом и молоком. В суровых климатических условиях такой напиток использовался как источник тепла, энергии и длительного насыщения.

Позже эта концепция обрела новую жизнь. В 2010 году американский предприниматель Дэйв Эспри предложил заменить чай кофе, а масло какое — сливочное. Так появился популярный формат «пуленепробиваемого кофе» (bulletproof coffee), который быстро стал трендом среди поклонников биохакинга.

Впоследствии и великие бренды подхватили идею. В частности, Starbucks представил собственную версию — Oleato, где к эспрессо добавляют оливковое масло первого холодного отжима Extra Virgin.

Что происходит в организме: кофе+оливковое масло

Оливковое масло Extra Virgin — это продукт с минимальной обработкой, сохраняющий максимум полезных веществ. Она содержит полифенолы, действующие как антиоксиданты и помогающие защищать клетки от окислительного стресса.

Также в составе олеиновая кислота — мононенасыщенный жир, который часто связывают с поддержкой сердечно-сосудистого здоровья и балансом холестерина.

Кофе, в свою очередь, работает благодаря кофеину — веществу, которое стимулирует нервную систему, уменьшает чувство усталости и повышает концентрацию.

Когда эти два компонента сочетаются, меняется характер усвоения напитка. Жиры могут замедлять всасывание кофеина, поэтому энергетический эффект становится более ровным и длительным, без резких пиков активности.

Чем Oleato отличается от других «жирных» кофейных напитков

В отличие от кофе со сливочным маслом или кокосовым маслом, содержащим значительную долю насыщенных жиров, оливковое масло состоит преимущественно из мононенасыщенных жирных кислот.

Именно они считаются более «легкими» для организма и являются ключевым элементом средиземноморского типа питания, часто ассоциируемого с долголетием и здоровьем сердца.

Как приготовить кофе с оливковым маслом дома

Сделать трендовый напиток можно без специального оборудования:

приготовьте обычный кофе (эспрессо, американо или фильтр);

добавьте 1 чайную ложку качественного оливкового масла Extra Virgin;

тщательно перемешайте или взбейте до однородной консистенции.

Чтобы получить более нежную текстуру, смесь можно сбить капучинатором или блендером — тогда напиток становится кремовым и напоминает заплатку.

Возможные польза и риски

Несмотря на популярность, кофе с оливковым маслом подходит не всем:

Калорийность — одна чайная ложка масла добавляет примерно 90–120 ккал, что важно учитывать тем, кто следит за весом. Воздействие на пищеварение — жир в сочетании с кофеином может активизировать работу кишечника, иногда вызывая дискомфорт или слабительный эффект. Проблемы ЖКТ — людям с гастритом, рефлюксом или заболеваниями желчного пузыря следует быть осторожными — жир замедляет пищеварение и может усугублять неприятные симптомы.

