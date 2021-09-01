Кофе снижает риск смерти от всех причин — исследование

Умеренное потребление кофе снизило риск смерти от всех причин на 12%.

До трех чашек кофе в день не вредят, а наоборот, снижают риск смерти от всех причин на 12%, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 17%.

Британо-венгерская группа ученых проанализировала и сравнила показатели смертности за 11 лет у людей, которые пили кофе, а также у тех, кто не употреблял этот напиток вовсе.

Они пришли к выводу, что кофе помогает сердцу лучше работать. Он улучшает структуру этого органа. Результаты исследования представили на конгрессе Европейского общества кардиологов.

С недавних пор исследователи все чаще заявляют, что кофе полоительно влияет на организм.

Мнение о том, что регулярное употребление кофе – это верная дорога к гастритам и даже язве желудка, не подтвердилось Как оказалось, здоровье печени от кофе тоже не страдает.

Так две чашки кофе в день, по результатам исследований, вдвое снижают риск развития цирроза печени.

На нервную систему кофе влияет положительно: неврологи обнаружили, что он защищает нейроны от болезни Паркинсона. Кроме этого, медики выяснили, что потребление кофе уменьшает общую смертность в среднем на 18% среди мужчин и на 8% среди женщин.

Исследователи из Великобритании и Венгрии под руководством Джудит Саймон (Judit Simon) из Университета Земмельвайса проанализировали, как потребление кофе влияет на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Они включили в исследование 468 629 человек из базы данных UK Biobank. Ни у кого из участников эксперимента не диагностировали ранее сердечно-сосудистые патологии.

Участников разделили на три группы:

те, кто не пили кофе - 22,1% участников те, кто употребляли от 0,5 до трех чашек кофе в день - 58,4% участников люди пили более трех чашек в день - 19,5% участников

Эксперимент длился 11 лет. Исследователи регистрировали как смерти от любых причин, так и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. В статистическом анализе учитывали влияние возраста, пола, веса, социально-экономический статус, повышенного давления и уровня холестерина в крови, а также вредных привычек.

У участников, которые пили до трех чашек кофе в день, риск смерти от всех причин составил на 12% ниже по сравнению с теми, кто полностью отказался от кофе (p <0,001).

У любителей кофе в малых дозах - 0,5-3 чашки в день, на 17% снижался риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (p = 0,006) и на 21% — риск инсульта (p = 0,037) по сравнению с участниками, котоорые кофе не пили совсем.

Как именно кофе влияет на работу сердца, ученые пока не указывают, но говорят, что у людей, которые регулярно пьют кофе, сердце здоровее и работает лучше, чем у тех, кто его не пьет.

В будущем они обещают провести новые исследования, чтобы понять, как кофе влияет на сердечную мышцу.

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