Кофе убирает вредный холестерин из крови - исследование

Напиток снижает уровень белка PCSK9.

Исследователи из Университета Макмастера в Канаде смогли обнаружить белки, на которые влияет кофеин и благодаря этому помогают печени убрать плохой холестерин из кровотока. В результате этого процесс защищает человека от появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщает New Atlas.

Также читайте В будущем кофе может стать роскошью -ученые

Ученые говорят, что регулярное потребление кофе способствует попаданию кофеина в организм, который снижает уровень белка PCSK9 в крови. Этот белок помогает печени лучше расщеплять "плохой" тип холестерина ЛПНП. Именно из-за него повышается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Выяснилось, что кофеин не только оказывает прямое влияние на белок PCSK9, но также блокирует активацию белка SREBP2, что также уменьшает уровень PCSK9 в кровотоке.

"В результате нашего исследования мы выяснили, как именно кофеин снижает уровень белка PCSK9 в кровотоке и тем самым помогает снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний", — отметил Ричард Остин из Университета Макмастера.

"Потерянный вкус" | Когда на территории Украины появилось кофе

Раньше американские ученые провели исследования о влиянии кофеина на здоровье человека и пришли к интересным выводам. По их мнению, на страсть к кофе и шоколаду влияет так называемый "ген кофе", который определяет, насколько человек любит эти продукты.

Читайте также: