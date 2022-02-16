Кофе убирает вредный холестерин из крови - исследование

Напиток снижает уровень белка PCSK9.
Исследователи из Университета Макмастера в Канаде смогли обнаружить белки, на которые влияет кофеин и благодаря этому помогают печени убрать плохой холестерин из кровотока. В результате этого процесс защищает человека от появления сердечно-сосудистых заболеваний.
Об этом сообщает New Atlas.
Ученые говорят, что регулярное потребление кофе способствует попаданию кофеина в организм, который снижает уровень белка PCSK9 в крови. Этот белок помогает печени лучше расщеплять "плохой" тип холестерина ЛПНП. Именно из-за него повышается риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Выяснилось, что кофеин не только оказывает прямое влияние на белок PCSK9, но также блокирует активацию белка SREBP2, что также уменьшает уровень PCSK9 в кровотоке.
"В результате нашего исследования мы выяснили, как именно кофеин снижает уровень белка PCSK9 в кровотоке и тем самым помогает снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний", — отметил Ричард Остин из Университета Макмастера.
Раньше американские ученые провели исследования о влиянии кофеина на здоровье человека и пришли к интересным выводам. По их мнению, на страсть к кофе и шоколаду влияет так называемый "ген кофе", который определяет, насколько человек любит эти продукты.
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