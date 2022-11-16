Кофейные привычки, от которых вы стареете быстрее – диетолог

Существует несколько вредных привычек, которые могут способствовать более быстрому старению при частом употреблении кофе.

Об этом пишет Лиза Московиц, доктор медицинских наук, генеральный директор NY Nutrition Group.

Кофе вместо завтрака

Многие говорят, что завтрак является важнейшим приемом пищи в течение дня, поэтому, конечно, замена его на кофе не может быть полезна.

По словам врача, отсутствие завтрака — основного приема пищи — может привести к дефициту питательных веществ, в частности, ускоряющих старение организма.

Исследование показало, что если регулярно пропускать завтрак, снижение когнитивных функций будет проявляться больше.

Вместо того чтобы пропускать завтрак и сразу переходить к кофе, Московиц предлагает выбрать утром свежие фрукты, тосты или хлеб из цельного зерна, с орехами или семенами. Для утреннего приема пищи нужны продукты, насыщенные клетчаткой и антиоксидантами.

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Добавление кофе сливок и сахара

Сливки и подсластители влияют не только на ваш вес, но и на здоровье в целом.

"Умеренное количество сахара в вашем рационе – это нормально, но регулярное преувеличение – уже злоупотребление, – говорит Московиц.

В частности, с возрастом вы можете наблюдать значительное повышение уровня сахара в крови, воспаление и многие другие проблемы.

Согласно исследованию, потребление большего количества добавленного сахара вызывает чрезмерную слабость у пожилых людей, ускоряет старение кожи. Его избыток образует AGE (конечные продукты прогрессивной гликации), которые вредят коллагену в вашей коже, что со временем способствует снижению ее эластичности.

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Употребление кофе вместо воды

Слишком много кофе – это рецепт обезвоживания и катастрофы, если речь идет о вашем здоровье в целом.

Кофеин вместо воды может привести к обезвоживанию, что негативно повлиять на кожу, пищеварение, уровень энергии, усвоение питательных веществ и даже суставы.

Употребление кофе в течение суток

Если все же выбирать время для кофе, соблюдайте утро.

По словам врача, кофеин является стимулятором, способным нарушить надлежащий отдых. Плохой сон нанесет вред восстановлению, иммунной системе, настроению, энергии, обмену веществ.

Исследования подтверждают, что нарушение сна является большой проблемой: организм скорее стареет, что со временем может способствовать развитию возрастных заболеваний.

Использование искусственных подсластителей

Искусственные подсластители оказывают серьезное влияние на ваше долгосрочное здоровье. Они могут повредить уровням инсулина и здоровью кишечника, что влияет на все жизненно важные пути в организме, и привести к тому, что вы будете стремиться к более сладкому в целом в течение дня.

Также напомним и об основных ошибках при питании на работе.

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