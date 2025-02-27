Когда болеют дети: шесть домашних средств, которые следует попробовать

Если вы подозреваете у ребенка грипп, самое главное – обеспечить ему полноценный отдых и достаточное количество жидкости во избежание обезвоживания.

Эксперты по детскому развитию дали полезные советы, рассказали о стратегиях и напомнили, как можно лечить детей домашними средствами во время сезона гриппа.

Об этом пишет WLNS Lansing.

Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что этот сезон гриппа – худший за последние 15 лет. По последним данным, в США от гриппа уже умерли более 19 тыс. человек, более 430 тыс. лиц были госпитализированы. Кроме того, среди детей распространяются респираторные вирусные заболевания, растет количество случаев норовируса и обычной простуды.

У ребенка могут наблюдаться следующие симптомы: кашель, усталость, головная боль, боль в горле, насморк или заложенность носа, а также повышенная температура или озноб. Врачи отмечают, что иногда трудно отличить простуду от гриппа. Однако если вы подозреваете у ребенка грипп, самое главное – обеспечить ему полноценный отдых и достаточное количество жидкости во избежание обезвоживания.

6 домашних средств, которые могут помочь в лечении гриппа

Физиологический раствор – его можно купить в аптеке или сделать самостоятельно. Он поможет при заложенности носа.

"Паровая терапия" – это поможет разредить слизь и облегчить носовое дыхание. Самый простой способ – принять горячий душ в закрытой ванной комнате, чтобы она наполнилась паром. 10-15 мин. такого "сеанса" могут значительно облегчить состояние ребенка.

Увлажнитель воздуха – лучше всего использовать холодный пар и ставить прибор неподалеку от кровати ребенка. Это снизит раздражение в горле.

Мед – несколько ложечек помогут успокоить горло, разредить слизь и снизить кашель.

Куриный бульон или другие теплые блюда – они способствуют восстановлению и поддерживают организм.

Жаропонижающие препараты – ацетаминофен (парацетамол) или ибупрофен можно давать при высокой температуре и болях в теле, но не давайте ребенку обычные сиропы от кашля или простуды без назначения врача.

Когда обращаться к врачу?

Срочно обратитесь за медицинской помощью, если у ребенка:

температура выше 39,5 градуса,

осложненное дыхание,

сильная боль или рвота.

Напомним, в Украине вырос уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. Самая худшая ситуация в Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях.