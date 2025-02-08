Когда лучше есть мясо, орехи, сыры или гречку: диетологи ошеломили ответом

Правильное питание – это не только выбор продуктов, но время их употребления. Каждая пища имеет свой уникальный состав, разные питательные вещества и скорость усвоения. Поэтому важно принимать пищу в соответствующие часы, чтобы организм получал максимум пользы.

Гречка

Гречка – это ценный источник сложных углеводов, но из-за большого количества клетчатки ее трудно переваривать. Поэтому лучше употреблять ее в качестве перекуса после завтрака или на обед.

Сыр

Сыр – отличный источник белка, идеально подходящий для ужина. Он помогает усваивать другую пищу и насыщает организм аминокислотами. Утром его лучше избегать, поскольку он стимулирует образование слизи.

Орехи

Орехи – отличный вариант перекуса между завтраком и обедом или полезное дополнение к утреннему приему пищи. Они богаты омега-3 жирными кислотами, положительно влияют на давление и состояние сосудов. Однако из-за сложности усвоения вечером их есть не стоит – это может повлечь за собой набор веса и ухудшить качество сна.

Говядина

Говядина – ценный источник белка и железа, но ее пищеварение занимает много времени, особенно если это красное мясо. Лучшее время для его употребления – обед. На ужин лучше выбрать более легкие белковые продукты: рыбу, сыр или растительные альтернативы, такие как чечевица или тофу.

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