Когда лучше пить зеленый чай — утром или вечером: эксперты назвали точное время

Эксперты рассказали, когда лучше пить зеленый чай – утром или вечером. Оказывается, если употреблять напиток в неправильное время, то он может не только не принести пользу, но и навредить здоровью.

Одним из лучших периодов для употребления зеленого чая является утро. В это время организму требуется стимулятор, чтобы активироваться, и зеленый чай имеет необходимый для этого кофеин. Однако, в отличие от кофе и других кофеинсодержащих напитков, зеленый чай также содержит L-теанин — аминокислоту, которая способствует расслаблению. Благодаря сочетанию L-теанина и кофеина этот напиток улучшает работу мозга и настроение, не вызывая тех негативных эффектов, которые могут быть связаны с употреблением только кофеина.

Некоторые исследования указывают на то, что употребление зеленого чая перед тренировкой может иметь положительный эффект. В экспериментах с участием мужчин было зафиксировано увеличение сжигания жира на 17%. Другое исследование, в котором принимали участие 13 женщин, показало, что употребление трех порций зеленого чая в течение дня до тренировки и еще одной порции за два часа до занятия помогало ускорить процесс сжигания жира.

Не следует забывать, что, хотя зеленый чай имеет многочисленные преимущества для здоровья, он может иметь и негативные эффекты. Например, его употребление во время еды может ухудшить усвоение некоторых питательных веществ. Содержащиеся в зеленом чае соединения могут связывать минералы в организме и блокировать их всасывание. В частности, ряд исследований показал, что потребление зеленого чая во время еды может снижать усвоение железа, что может привести к его дефициту. Кроме того, содержащийся в зеленом чае эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) может связываться с такими минералами, как железо, медь и хром, ухудшая их всасывание.

Ученые советуют пить зеленый чай между приемами пищи, чтобы максимизировать его полезные свойства. Также, если вы чувствительны к кофеину, рекомендуется избегать его употребления в течение шести часов до сна, чтобы предотвратить трудности с засыпанием и бессонницей. Кроме нарушений сна, кофеин может вызывать и другие побочные эффекты, в частности, беспокойство, повышенное кровяное давление, нервозность и общую беспокойство.

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