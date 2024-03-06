Когда можно собирать березовый сок в Украине в 2024 году: сколько можно брать и как пить

Хотя бы раз в жизни каждый украинец пробовал березовый сок. Этот прозрачный напиток обладает уникальным вкусом и считается источником полезных веществ.

О том, как и когда правильно собирать березовый сок, рассказали в филиале Черниговского лесного хозяйства.

Когда можно собирать березовый сок в Украине в 2024 году

Специалисты утверждают, что в Украине лучшее время для сбора березового сока с начала марта до конца апреля. Однако, точный период во многом зависит от погодных условий конкретного региона.

Ориентироваться нужно на деревья, выбирая время, когда на них появляются почки. Чтобы понять, можно ли с березы собирать сок, проколите почку тонким шилом. Если в месте прокола появилась капля – без колебаний начинайте. Уборка продолжается до того, как распустятся почки.

Где лучше собирать березовый сок

Конечно, не стоит этого делать в скверах, парках и на территории заповедных зон. Также лучше не собирать березовый сок рядом с производствами, крупными городами, автодорогами, загрязненными местами, а также там, где это запрещено законом из-за минирования и т.д.

Лучше всего найти лес, в котором растут березы старше 30 лет. Перемещаться специалисты рекомендуют в глубь чащи с прогреванием леса, ведь там деревья "просыпаются" позже.

Выбирайте дерево, диаметр ствола которого превышает 30 см. Эксперты утверждают, чем старше береза, тем больше сока она даст. А вот молодые деревья могут даже погибнуть после такого вмешательства.

Как собирать березовый сок, чтобы не навредить деревьям

Как собирать березовый сок, чтобы не навредить деревьям / Фото: Unsplash

Важно соблюдать определенные правила:

Отверстие рекомендуется производить на расстоянии 1,5 м от земли с северной стороны, тогда оно будет лучше вытекать и фильтроваться. Нельзя использовать топор – берите дрель, которой можно просверлить небольшое отверстие, которое не повредит дереву. Отверстие делают глубиной 2-3 см, а направление выбирают снизу вверх. Тогда в отверстие вставляется пластиковый наконечник системы для капельницы, а другой конец ее опускается в емкость. Лучше всего для сбора березового сока подходит стеклянная банка с широким горлом. Если вы возьмете трехлитровую банку, она будет наполняться под 30-летней березой примерно 6 часов. Однако чтобы не истощить дерево, в день можно собирать не более 3 л сока. После уборки отверстие обязательно прикрывается мхом, пластилином, смолой березы, сухой веточкой, которую лучше сначала смазать садовым варом, чтобы предотвратить заражение дерева.

Также обратите внимание, что собирать ежегодно сок из одного и того же дерева запрещено. Очень важно давать ему передышку.

Чем полезен сок березы для здоровья

Березовый сок содержит множество антиоксидантов и полезных минералов. В частности магний (полезный для кровеносной системы), кальций и цинк, органические кислоты (например, сапонины, помогающие бороться с бактериями). А благодаря низкому содержанию калорий такой напиток – отличный вариант для утоления жажды без ущерба для фигуры.

Пить березовый сок нужно для:

здоровье костей — магний поддерживает густоту костей, защищает их от теряния массы, важен для профилактики остеопороза;

антиоксидантная активность — марганец помогает производить некоторые антиоксиданты и несколько ферментов, которые борются со свободными радикалами и участвуют в метаболизме углеводов;

сердечно-сосудистой системы — сапонин (дубильное вещество) известен своим свойством регулировать уровень холестерина, чем снижает риск сердечных заболеваний;

кожи — в некоторых странах березовый сок добавляют в разные косметологические средства, например, одно исследование показало, что он увеличивает выработку клеток эпидермиса (кератиноцитов);

показало, что он увеличивает выработку клеток эпидермиса (кератиноцитов); контроля веса — более 90% березовый сок состоит из воды, а потому он подходит для следящих за фигурой.

Как правильно пить березовый сок

Березовый сок обладает несколько специфическим вкусом, который может понравиться далеко не всем. Он содержит небольшое количество сахара, воды и различных витаминов и минеральных веществ. Врачи рекомендуют употреблять его натощак, но не больше трех стаканов в сутки.

Как хранить березовый сок? Свежесобранный березовый сок не может храниться в холодильнике более 2 суток. После уборки его можно замораживать или готовить из него лимонад, квас, вино.

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